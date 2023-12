Weihnachtsfeier der Suppenküche Klosterstüble

Gerne besuchen die Ehrenamtlichen der Suppenküche Klosterstüble die jährliche Weihnachtsfeier. In diesem Jahr wurde dafür im Landgasthof „Kreuz“, Mattenhaus das Nebenzimmer gebucht. Beinahe vollzählig konnten die fleißigen Helferinnen und Helfer der sozialen Einrichtung mit dabei sein. Vorsitzender Rudi Heilig sparte nicht an Lob für die ausschließlich ehrenamtlich Engagierten: „Mit 35 Personen - ganzjährig im Schichtdienst von Montag bis Freitag täglich etwa vier Stunden Einsatz - ergibt im Jahr ein Deputat von weit über 4000 Stunden, alle Hochachtung dafür“, so wertschätzend der Vorsitzende. Im kurzen Rückblick auf das Vereinsjahr stand das 15-jährige Jubiläum im vergangenen Monat im Fokus.

Den täglichen Mittagstisch nehmen immer mehr Personen in Anspruch, nach erfolgter Anmeldung freuen sich aktuell täglich zwischen 30 und 50 Bürgerinnen und Bürger am guten Essen aus der Klosterküche der Franziskanerinnen von Reute. Personen mit Berechtigungsschein (Aussteller ist das Sozialamt der Stadt Bad Waldsee) zahlen dafür seit Bestehen des Vereins nur zwei Euro. Gerne gesehen sind auch Normalzahler zum Preis von sechs Euro. Seit vielen Jahre sponsert die Bäckerei Gueter gute Backwaren vom Vortag.

Stark angestiegen sind auch die Hilfsanfragen aus der Bevölkerung, wenn durch die Energiekrise sowie die rasant angestiegenen Lebenshaltungskosten die finanziellen Mittel trotz Hilfen vom Staat nicht mehr ausreichten. Ein hohes Lob zollte Rudi Heilig den vielen privaten Spendern und Sponsoren, ebenso zahlreichen Firmen und öffentlichen Einrichtungen. Nur durch diese großartige Aktion „Bad Waldseer helfen Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Waldsee“ mit einer hohen fünfstelligen Summe konnte so manche kritische Situation verbessert werden. „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“, lautet hier der Leitsatz der Suppenküche.

Wolfgang Pfefferle als zweiter Vorsitzender lobte ein gutes Miteinander der Ehrenamtlichen: „Es ist eine Freude, wie hier engagiert und unkompliziert gearbeitet wird“. Den musikalischen Part der Feier übernahm mit Bravour Kirchenmusikerin Verena Westhäuser mit ihrem E-Piano. Abwechselnd zu Soli wurden auch gerne bekannte Weisen mitgesungen. Neu im Team überraschte Werner Aßfalg mit einem auswendig gesprochenen Gedicht zur Weihnacht.