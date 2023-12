Weihnachtsfeier am 10. Dezember

Zur Weihnachtsfeier des Sozialverbandes VdK des Ortsverbands Weingarten begrüßte die Vorsitzende Karin Maucher ihre Mitglieder und Gäste, sowie die Musiker der Combo19 die uns immer begleitet. Es kam eine ganz besinnliche Stimmung auf, wenn die Band spielt.

Der Welfensaal war bis auf den letzten Stuhl besetzt. Es war für 140 Personen gestuhlt. Es war diesmal eine andere Weihnachtsfeier wie in den vorherigen Jahren. Weil sie am Sonntag stattfand, überlegte sich die Vorsitzende und ihr Team, dass es einmal mit einem Mittagessen beginnen sollte.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende und einer Schweigeminute für unsere verstorbenen Mitglieder wurde das Mittagessen serviert. Nach dem Mittagessen wurden die Losverkäufer auf den Weg geschickt.

Als Ehrengäste begrüßte Karin Maucher den Bezirskverbandsvorsitzenden und stellvertretenden Landesverbandsvorsitzenden Jürgen Neumeister. In seinem Grußwort lobte er die Vorsitzende für die geleistet Arbeit und lobte auch das Team, das alle so gut zusammenarbeiten. Der frühere Kreisversbandsvorsitzende Herr Gianmoena ist immer ein gern gesehener Gast bei der Weihnachtsfeier vom OV Weingarten und kommt immer wieder gerne zu uns.

Als Ehrengast begüßte die Vorsitzende Frau Münz, die ehrenamtliche Vertretung des Ob auch sie sprach ein kurzes Grußwort und war überwältig über die tolle große Tombola die das Team wieder aufgestellt hatte. Die Spender wurden alle auf einem großen Blatt an der Pinwand am Eingang erwähnt. Nochmals vielen Dank an die Spender, ohne diese würde es keine Tombla geben.

Ein weiterer Ehrengast war Herr Binder Bürgermeister von Baienfurt. Auch er war voller Lob über den VdK OV Weingarten, dass alles so einig verläuft. Der evangelischer Pfarrer Herr Günzler sprach auch ein Grußwort und sprach ein Lob aus, dass es in der jetzigen Zeit nicht selbstverständlich ist, dass ein VdK so gut läuft.

Zum Schluß wurden die Gewinne herausgegeben und die Vorsitzende bedankte sich bei allen und wünsche ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.