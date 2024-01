Weihnachtliche Musik am Gymnasium Weingarten

Das hat es lange nicht mehr gegeben am Gymnasium Weingarten: ein Weihnachtskonzert. Durch personelle Umbrüche gab es jahrelang keinen Chor mehr.

Entsprechend aufgeregt waren die Schülerinnen und Schüler vor ihrem ersten Auftritt, alle Chöre hatten sich erst kurz vorher gegründet, entsprechend knapp war die Probenzeit, umso mehr muss man den jungen Menschen gratulieren für das, was sie erreicht haben.

Der Unterstufenchor ist noch sehr klein, trotzdem sind die Mädchen gut zu hören, passend gekleidet mit Nikolausmützchen. Diese Mützchen haben sogar ein Plus: sie haben Glöckchen, so dass sie sich in kleine Musikinstrumente verwandeln.

Ihnen folgt das Klassensingen der 5. Klassen. Im Musikunterricht werden eben nicht nur Noten und Schlüssel gebüffelt, sondern man arbeitet auch praktisch. Und so entstand „Feliz Navidad“ mit Gesang und Percussion, das von den Kindern mit Begeisterung aufgeführt wurde.

Danach wurde es Zeit für den nagelneuen Mittelstufenchor. Hier klappte sogar schon mehrstimmiger Gesang,was sich die Jugendlichen sicher vor ein paar Wochen noch nicht zugetraut hätten.

All dies ist natürlich noch im Aufbaustadium. Aber man darf ja auch weiter träumen: vom richtig großen Chor. Und deshalb vereinigten die Musiklehrkräfte für ein paar Lieder den Unterstufenchor, den Mittelstufenchor und die singenden 5er, damit die Kinder auch schon jetzt erleben, wie das ist, wenn viele mitsingen. Und: Es funktioniert! Es klingt! Es macht Spaß!

Den Abschluss bildete die Band. Die Band-AG gibt es zwar schon länger als die Chöre, doch alle bisherigen Mitglieder kümmern sich jetzt um ihr Abi, so dass auch hier 4 Neulinge ihre ersten Schritte an Piano, Keyboard, Bass, Schlagzeug und Vocals machen - und zwar richtig, richtig gut! Man munkelt sogar, dass die Jugendlichen bald eigene Songs schreiben.

Der gelungene Abend wurde durch die Lesung einer weihnachtlichen Geschichte umrahmt. Dank gilt allen Beteiligten, für ihren Mut und ihren Klang - aber auch den Musiklehrer*innen Marion Braun, Benedikt Schwab und Daniel Schreiner.