Weihnachtliche Blasmusikklänge an Heiligabend

Auch in diesem Jahr pflegten die Nachwuchsmusiker des Musikvereins Reute-Gaisbeuren, trotz Sturm und teilweise strömendem Regen, den Brauch des Weihnachtsspielens. Da Heiligabend auf einen Sonntag fiel, starteten die gut 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Reute auf dem Dorfplatz, wo die Gottesdienstbesucher mit angenehmen Klängen auf die Geburt des Erlösers eingestimmt wurden. Nachfolgend wurde an verschiedenen Orten in Reute musiziert, bevor es zur Stärkung ins Gasthaus Stern ging. In Gaisbeuren waren dann am Nachmittag verschiedene Stationen an der Reihe, wo unter anderem bei Ehrenvorstand Rudi Heilig musiziert wurde, der bei starkem Regen kurzerhand seine Garage als Auftrittsort für die durchweichten Musiker zur Verfügung stellte. Nach Stationen in Kümmerazhofen und Atzenreute beendeten die zufriedenen Jungmusiker das Spielen an Heiligabend mit weihnachtlichen Weisen in Ankenreute.

