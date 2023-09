Was hat die Katze dir vor die Tür gelegt?

Mit diesem Bild können nicht nur Erwachsene in den Tag starten, sondern so kann auch ein bestens erprobtes Präventionsprogramm beginnen. Andi Salzer leitet ein solches und war diese Tage wieder zu Besuch am Gymnasium Bad Waldsee. An drei Tagen zwischen dem 19. und 21. September gestaltete er jeweils einen Vormittag mit den 9. Klassen, um sie zu wappnen gegen bzw. zu stärken angesichts allerlei Versuchungen, welchen Jugendliche häufig nur aus Gruppenzwang nachgeben, nicht nach reiflicher Überlegung, nun Drogen zu nehmen.

Andi Salzer ist sehr erfahren, nicht nur als Workshopleiter, sondern mit seinen Erfahrungen und entsprechenden Geschichten als ehrenamtlicher Streetworker in Stuttgart. Das spürt man sofort, denn er braucht scheinbar überhaupt keinen Anlauf, sofort ist er mit den Jugendlichen im Gespräch übers Rauchen und Trinken. Gerade fragt er noch nach eigenen Erlebnissen, schon versorgt er kurz und bündig Mädchen und Jungs mit den „hard facts“ ‐ zum Beispiel über die möglichen Folgen des Rauchens, wenn gleichzeitig die Pille genommen wird. Es sind eben auch diese und ähnliche Themen, welche den Jugendlichen unter den Nägeln brennen und für die im sonstigen Alltag mit den Eltern oder LehrerInnen häufig nicht genügend Raum und Ruhe gefunden werden. Der Coach und Trainer im Bereich Suchtprävention legt seinen Schwerpunkt auf eine Mischung aus Fakten, Berichten aus der Realität, und die Sensibilisierung der Teilnehmer auf die eigenen Wünsche und Perspektiven. Eine gute Mischung, wie wir finden. Vielen Dank an Andi Salzer für seine wertvollen und unterhaltsamen Workshops für unsere Jugendlichen!