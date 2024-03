Obwohl man 2023 nach der Corona-Pandemie wieder problemlos in die ganze Welt reisen konnte, hat die Region Bodensee-Oberschwaben das beste Tourismusjahr aller Zeiten verzeichnet.

Mit 4,7 Millionen Übernachtungen in Oberschwaben und dem Württembergischen Allgäu wurde der Rekord des bisherigen Spitzenjahres 2019 um 7,1 Prozent übertroffen, teilt die Oberschwaben Tourismus GmbH mit. Und auch die Stadt Ravensburg freut sich über stark steigende Übernachtungszahlen.

Neues Allzeithoch bei Übernachtungen

Laut Statistischem Landesamt verzeichnet die Region im abgelaufenen Jahr ein neues Allzeithoch bei Anreisen und Übernachtungen. Mit 4,7 Millionen Übernachtungen hätte sich Oberschwaben-Allgäu bundesweit an die Spitze der Tourismusdestinationen mit der schnellsten Erholung nach der Corona-Pandemie gesetzt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wachstum allein ist aber kein hinreichender Indikator für die positive Entwicklung einer Urlaubsregion. Die qualitative Beurteilung der Gäs-tezufriedenheit ist ein mindestens ebenso wichtiges Merkmal für die Arbeit einer touristischen Region und ihrer Leistungsträger“, so der Tourismusverband weiter.

Auf dem sogenannten „Trustscore“ von 2022 erreiche die Region mit 89,4 (von maximal 100) Punkten den höchsten Zufriedenheitswert von neun untersuchten Regionen im Land Baden-Württemberg. Die Durchschnittsnote im Land liege bei 86,6. „Bundesweit platzierte sich Oberschwaben-Allgäu auf einem hervorragenden Platz 15 von 146 Destinationen.“

Größere Kapazitäten durch neue Hotels

Von der positiven Entwicklung profitiert auch die Stadt Ravensburg. Laut Statistischem Landesamt konnte die Türmestadt 2023 ein Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit 237.320 Übernachtungen verzeichnen, was auch an der Fertigstellung einiger neuer Hotels wie dem Kaiserhof zusammenhängen dürfte.

„Der Übernachtungstourismus in Ravensburg hat sich seit 2022 mit den neuen Hotels mit doppelter Kapazität, rund 1.450 Betten, enorm verändert. 2023 gab es nochmals einen Zuwachs von 15 Prozent bei der Bettenkapazität“, bestätigt Katja Böhmer, Abteilungsleiterin Tourismus im Amt für Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Ravensburg. Die Auslastung der Ravensburger Betriebe im Jahr 2023 liege mit knapp 39 Prozent im Landesdurchschnitt.

Durchschnittlich bleiben Gäste 2,2 Tage

Im gesamten Stadtgebiet konnten 20.000 mehr Anreisen als im Vorjahr erzielt werden, so Böhmer weiter. Durchschnittlich bleiben die Gäste 2,2 Tage in der Oberschwabenmetropole.

Ravensburg entwickelt sich kontinuierlich bei Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen." Katja Böhmer

„Ravensburg entwickelt sich kontinuierlich bei Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen. Besonders erfreulich ist, dass auch die schwächeren Monate November und Dezember besser nachgefragt werden“, meint Böhmer. So lag die Auslastung 2023 in den beiden Monaten bei einem Plus von 23 Prozent zum Vorjahr. Dazu beigetragen habe sicher die Kampagne „Winterzeit“ gemeinsam mit den Ravensburger Hotels.

2023 kamen knapp 10.000 Gäste mehr aus dem Ausland als noch 2022 nach Ravensburg. Gut 20 Prozent ausländische Gäste stehen knapp 80 Prozent deutschen Gästen gegenüber. Stärkster Auslandsmarkt sei die Schweiz mit 24.323 Übernachtungen.