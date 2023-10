Wallfahrt nach Obermarchtal mit vielseitigem Programm

Aus dem Bezirk Bodensee nahmen 38 Personen an der Seniorenwallfahrt der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) teil. Bei schönem Oktoberwetter reiste die Gruppe mit dem Bus in das ehemalige Kloster Obermarchtal, wo sich über 200 Senioren aus der ganzen Diözese trafen. Der Wallfahrtsgottesdienst wurde mit Pfarrer Wolfgang Schmitt gefeiert. Die aufmunternde Predigt hielt die neue Präses der KAB, Maria Sinz. Beim Mittagessen gab es viele Gespräche, auch mit Personen aus anderen Gegenden. Am Nachmittag besuchte die Gruppe die Heuneburg bei Hundersingen. Es handelt sich dabei um die bedeutende Stadt Pyrene, die von Kelten vor 2600 Jahren erbaut wurde. Es ist wohl die älteste Stadt nördlich der Alpen. Aktuelle archäologische Ausgrabungen bezeugen, dass die Kelten eine beeindruckende Kultur an der Donau aufgebaut hatten. Diese Stadt stand in Handelskontakt mit Etruskern und Griechen und mit Völkern an der Ostsee. Im rekonstruierten Teil konnten auf der Heuneburg die Stadtmauer, Häuser von Handwerkern und ein Herrenhaus der Oberschicht besichtigt werden. Ebenso sah man auch große Hügelgräber, in denen die Oberschicht damals prunkvoll beigesetzt wurde. Der Abschluss bildete dann ein Stopp im Café Schwarzachtalseen, das in schöner Landschaft gelegen ist und man wurde bei Kaffee und Kuchen gestärkt. Stärkung anderer Art gab es aber auch im Bus. Reiseleiter Bernd Bergemann gestaltete Impulse und Gebete, die besinnlich, aber auch aufmunternd waren.

