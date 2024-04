Waldseer Künstlernacht 2025 geplant

SpektrumK - dem „K“ im Vereinsnamen verpflichten sich wieder zahlreiche Veranstaltungen, wie bei der jüngsten Hauptversammlung beschlossen wurde: „Kunst, Kultur und Kommunikation“ finden ihren Platz unter anderem in „Kultur am See“ (kultur-am-see.de). Allein sieben Veranstaltungen werden im ersten Halbjahr 2024 angeboten. Und auch im zweiten Halbjahr werden wieder hochkarätige Künstler wie Max Uthoff die Bühne im Haus am Stadtsee bespielen, wie die beiden Vorsitzenden Hans Ehinger und Roland Metzler berichten. Und ein weiteres Highlight wirft seinen Schatten bereits voraus: Für 2025 plant der Verein wie zuletzt im Jahr 2017 eine Neuauflage einer „Waldseer Künstlernacht“. Ebenso unter dem Dach von SpektrumK läuft bzw. radelt mittlerweile die Aktion „Umanand“. Auch das „Amviehtheater“ ist wieder aktiv und probt für sein nächstes Stück. Dass der Vereinsetat ausgeglichen ist, verdankt der Kulturverein zahlreichen Spendern, Sponsoren und öffentlicher Förderung, wofür Hans Ehinger bei der Präsentation des Haushalts allen Unterstützern ausdrücklich dankte, ebenso wie den diesjährigen Rechnungsprüfern Karl Merk und Hans-Albrecht Schnitzler.

