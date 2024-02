Zweiradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen haben ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der 17-Jährige erkannte eigenen Angaben zufolge zu spät, dass ein vorausfahrender 27-jähriger Seat-Fahrer von der Amtzeller Straße nach links in die Straße Forstenhausen abbiegen wollte. Ein Ausweichversuch scheiterte, und das Kleinkraftrad prallte in die hintere linke Seite des Seat. Beide 17-Jährigen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Kleinkraftrad ein solcher in Höhe von rund 500 Euro.