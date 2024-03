Andreas Klamt und Kirsten Teichmann haben ein innovatives Projekt für Paare und Singles auf dem Teuringer Hof in Waldburg initiiert. Ein Wohnprojekt für Menschen ab 50 Jahren. Ihr Ziel ist es, in einer Gemeinschaft zu wohnen, in der sich jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen und entfalten kann. Sie nennen das „gemeinsamer leben“. Jetzt sind erste Bewohner eingezogen und erzählen, wie es ihnen gefällt.

Büros für alle, die noch berufstätig sind

Bereits im Oktober 2020 erwarb das Paar Klamt und Teichmann, das ursprünglich aus Leverkusen stammt, den Hof, um das Projekt zu verwirklichen. Auf drei Häuser verteilt werden insgesamt 14 abgeschlossene Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen, weitestgehend barrierefrei, mit Küche, Bad, Balkon oder Terrasse. Die Gemeinschaftsfläche ist ungefähr 400 Quadratmeter groß, mit Küche, Essraum und Terrasse, wie sie erklären. Separate Gästezimmer können von den Bewohnern bei Bedarf für Besuchsgäste gemietet werden. In einem der drei Gebäude werden Büroräume eingerichtet, die von berufstätigen Mitbewohnern genutzt werden können.

Das Wohnprojekt „50-plus“ auf dem Teuringer Hof bei Waldburg schreitet voran. (Foto: Jörg Scham )

Eine dieser Büroräumlichkeiten hat Regine M. angemietet. Sie möchte ihren Namen nicht vollständig nennen, da sie beruflich noch gebunden ist und Spekulationen über den Zeitpunkt ihres Austrittes vermeiden möchte. Seit bereits drei Jahren ist die 61-Jährige beim Projekt mit an Bord. Da sie beruflich noch in Esslingen gebunden ist, werde sie vorerst nur tageweise auf dem Teuringer Hof im Homeoffice arbeiten. Sie hat auch eine 50 Quadratmeter große Wohnung angemietet. „Mein Mann und ich haben uns schon frühzeitig mit unserer zukünftigen Wohnsituation auseinandergesetzt und gezielt nach solch einem Projekt gesucht“, erklärt sie.

61-Jährige sieht einmalige Chance für sich

Sie sei durch Zufall im Internet auf das Exposé des Teuringer Hofes gestoßen und sofort begeistert gewesen. „Das Gut hat uns auf Anhieb gefallen. Es liegt wunderschön mit Blick auf die Alpen. Wir haben uns direkt wohlgefühlt“, erzählt die 61-Jährige. Sie engagiert sich innerhalb des Wohnprojektes jetzt im Arbeitskreis Bewerbungsmanagement, das heißt, sie beantwortet Anfragen von Interessenten, sichtet Bewerbungsunterlagen, lanciert Annoncen oder koordiniert Kennenlerntage. „Die Situation von meinem Mann und mir ist nicht typisch. Der Zufall kam einfach ein bisschen zu früh. Wir werden in circa fünf bis sechs Jahren ganz auf den Teuringer Hof ziehen.“ Die Chance, Teil dieses Projektes zu werden, habe sie sich aber einfach nicht entgehen lassen wollen.

Die Gemeinschaft des Wohnprojekts „50-plus“ auf dem Teuringer Hof bei Waldburg wächst. (Foto: Wohnprojekt Teuringer Hof )

Das Gut bietet ihrer Meinung nach die ideale Kombination aus Gemeinschaft, aber gleichzeitig ausreichend Rückzugsmöglichkeiten durch großzügige Räumlichkeiten mit in sich abgeschlossenen Wohnungen. „Der Teuringer Hof ist meiner Meinung nach perfekt, um gemeinsam das Alter zu meistern. Man findet gegenseitige Unterstützung und hat trotzdem individuelle Freiräume.“ Eine 95 Quadratmeter große Wohnung, die im Laufe des Jahres bezugsfertig wird, sei noch frei. Das Konzept sei sehr gut durchdacht. Sie sei Andreas Klamt und Kirsten Teichmann für deren Vorarbeit dankbar. „Bei vielen Projekten, die ich zuvor genauer angesehen hatte, hätte man von Grund auf alles mitstemmen müssen. Oftmals gab es noch nicht mal ein geeignetes Objekt“, berichtet die 61-Jährige.

Gedanke ans Alleinsein findet 68-Jähriger furchtbar

Die Planung der Sanierungs- und Umbauarbeiten des im Jahr 1809 erbauten Teuringer Hofes starteten im Frühjahr 2021. Die Gestaltung sei inzwischen weit fortgeschritten. Aktuell leben bereits vier Paare auf dem Gut. Im März werde ein weiteres Paar einziehen. Am 22. April hat das Ehepaar Scham aus Gammertingen seinen Umzug geplant. Jörg und Susanne Scham sind seit über zwei Jahren Teil der Genossenschaft und freuen sich auf den geplanten Einzug im Teuringer Hof. „Wir haben unser großes Haus bereits verkauft. Unsere fünf Kinder sind mittlerweile überall verstreut und als wir von dem Projekt in der ,Schwäbischen Zeitung’ lasen, dachten wir, dass es perfekt für unsere Situation passt“, erzählt der 68-Jährige.

Der Gedanke, im Alter ganz alleine zu sein, sei für ihn und seine Frau furchtbar. Die Idee der gegenseitigen Unterstützung begeistere beide gleichermaßen. Nach einem Kennenlernwochenende und der Probewohnwoche habe das Paar nach zwei bis drei Monaten ausgiebiger Bedenkzeit den Entschluss gefasst.

Natürlich gab es Zweifel. Wir leben seit über 32 Jahren in Gammertingen, sind dort gut vernetzt und sozial engagiert. Jörg Scham

Die beiden erzählen, dass sie schon immer gerne in der Region Allgäu Urlaub gemacht hätten. Jetzt bald dort zu wohnen, freue sie. Ihr Haus haben sie an eine junge Familie verkauft. „Wir brauchen den Platz nicht mehr. Die junge Familie hingegen schon, wir sind alle happy, das ist doch toll!“, meint der 68-Jährige.

Der Umzug in ein Projekt ist ein großer Schritt

Er wird mit seiner Frau eine 100 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung beziehen. Der Hund komme ebenfalls mit. Jörg Scham ist regelmäßig auf dem Teuringer Hof, um bei den Umbauarbeiten mitanzupacken. Als ehemaliger Förster könne er sich gut einbringen, gerade bezüglich des vier Hektar großen Waldes, der ebenfalls zum Gut dazugehöre. „Wir freuen uns auf die Zukunft auf dem Teuringer Hof und die netten Nachbarn, die man sich ja irgendwie selbst rausgesucht hat“, lacht Jörg Scham.

Regine M. erklärt, dass man sich beim Auswahlverfahren Zeit lasse. „Das ist auch für die Interessenten wichtig. Immerhin ist es ein großer Schritt, der hier gewagt wird, schließlich verlässt man meist das bekannte Umfeld“, sagt sie. Es werde bei der Auswahl zukünftiger Bewohner nicht mehrheitlich entschieden. „Bei solch einer wichtigen Entscheidung müssen schon alle klar einer Meinung sein“, so die 61-Jährige. Alle Bewohner sollen sich uneingeschränkt wohl mit der Entscheidung bei der Aufnahme neuer Bewohner fühlen.

Die Akademikerin hat sich gleich zu Hause gefühlt

Für die Akademikerin, die gemeinsam mit ihrem Mann im August 2021 für zwei Wochen auf Probe auf dem Teuringer Hof gewohnt hat, habe es sich von Anfang an, so erzählt sie, wunderbar angefühlt. „Vor drei Jahren waren ja erst wenige Bewohner da, aber es ist ein Ort, an dem ich mich sofort zu Hause gefühlt habe.“ Es gibt natürlich ein Risiko, sie frage sich manchmal, wer noch auf den Hof ziehen wird, und ob es immer passen wird. Sie finde es spannend und bereichernd, andere Menschen kennenzulernen. Sie habe Vertrauen in das Projekt und freue sich auf die weitere Zukunft auf dem Teuringer Hof.

Alle Informationen zum Projekt Gemeinsamer Leben auf dem Teuringer Hof in Waldburg sind unter www.gemeinsamerleben.org zu finden.