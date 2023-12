Für Thomas Lämmle ist die ehrenamtliche Arbeit etwas ganz Besonderes. Er sagt: „Die Menschen brauchen eine Perspektive. Eine Möglichkeit, selbst mit anzupacken. Und wir haben das Privileg, ihnen dabei zu helfen.“

Seit 2005 engagiert sich der Waldburger Sportwissenschaftler, Höhenphysiologe und Lehrer Thomas Lämmle in der Ausbildung tansanischer Bergführer. Acht Jahre später entstand der Zusammenschluss einiger der Bergführer unter dem Namen Extrek-Africa. Ziel ist es bis heute, den Menschen vor Ort ein soziales Leben zu ermöglichen, sei es durch Arbeit, die Zahlung fairer Löhne oder auch der Bereitstellung von Ausrüstungen für die Mitarbeiter. Auch in diesem Jahr ist das Projekt Teil der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“.

Doch gerade während der Corona-Pandemie brach die Arbeit für die Bergsteiger vor Ort zusammen. Daher entschied sich Thomas Lämmle 2020 den Verein Friends of Extrek-Africa zu gründen. Mithilfe von Spendenaktionen wie „Helfen bringt Freude“ konnten bisher nicht nur Bergführer und ihre Familien am Fuße des Kilimanjaros versorgt, sondern auch Land erworben werden, um langfristig die wirtschaftliche Situation vor Ort zu verbessern.

Neues Land und „Schwarzer Tee“

So kaufte der Waldburger vor drei Jahren das erste Stück Land im Ort Maji Ya Chai, was auf Deutsch so viel wie Schwarzer Tee bedeutet und die Farbe des Wassers beschreibt. Was damals noch Brachland war, strahlt heute in einem saftigen grün. Denn kurz nach dem Kauf wurde inmitten der heutigen Farm ein 18 Meter tiefes Loch gegraben, in der Hoffnung auf Grundwasser zu stoßen. Doch die Grabung offenbarte nach mehr als sechs Wochen Arbeit etwas Bedeutenderes: Eine intakte Quelle, die das Schicksal der Farm von nun an auf den Kopf stellen sollte. „Das war für uns wirklich ein Segen“, sagt Thomas Lämmle und zeigt dabei auf das Bild des Brunnens, „so müssen die Menschen nicht erst mehrere Kilometer zur nächsten Wasserstelle laufen, sondern haben sie bei uns vor Ort.“

Um gerade während der Regenzeit nicht auf die Quelle angewiesen zu sein, wurde an einigen der umliegenden Häuser Wasserrinnen und Tanks angebracht, um den herabfallenden Niederschlag auffangen und auch in Trockenperioden darauf zugreifen zu können.

Die Farm hat sich seit 2020 sichtlich verändert. Neben der Fertigstellung von Toiletten und Duschbereichen konnte, auch durch Spendengelder der „Schwäbischen Zeitung“, die Anbaufläche weiter vergrößert werden. So werden neben Mais auch Bananen angepflanzt. „Vielleicht bauen wir bald sogar Kakao an“, sagt Lämmle und lacht dabei.

El Niño sorgt für doppelte Ernte

Gerade die Maisernte wird im nächsten Jahr besonders gut ausfallen. Denn während in Tansania in den vergangenen fünf Jahren die zweite Regenzeit im Herbst ausfiel, beschert das Wetterphänomen El Niño den Menschen im Land in diesem Jahr eine extrem regenreiche Periode. „Wir haben extra mehr Mais angebaut und auf El Niño gehofft“, sagt Lämmle, „dass der Regen jetzt wirklich da ist, ist einfach Glück.“

Das Wetterphänomen El Niño tritt alle zwei bis sieben Jahre im Pazifik auf. Dabei wird durch Veränderungen von Luft- und Meeresströmungen das Wetter beeinflusst. Im südlichen Afrika oder auch im Osten Australiens führt das Phänomen zu extremer Trockenheit und Dürre. An der Westküste Südamerikas und Ostafrika steigt hingegen der Niederschlag überdurchschnittlich an. Was für die Bauern im Ort Maji Ya Chai ein Segen ist, ist für andere ein Fluch. So starben in diesem Jahr durch andauernde Überschwemmungen in Kenia bereits 120 Menschen. Der letzte El Niño ereignete sich im Jahr 2016.

Doch auch Thomas Lämmle weiß, dass sich bereits im nächsten Jahr die Situation in eine erneute Trockenperiode umwandeln könnte. Daher sollen mit den Spendengeldern aus „Helfen bringt Freude“ weitere Häuser mit Regenrinnen und Wassertanks ausgestattet werden.

Lämmle bringt Licht ins Dunkle

Eine weitere Herausforderung sei die Stromversorgung im Ort. Um den Menschen gerade in den dunklen Stunden Strom und damit Licht zur Verfügung stellen zu können, plant der Bergsteiger aus Waldburg die Häuser mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Gerade für die Kinder ist das Licht essenziell, um nach der Schule ihre Hausaufgaben in einer beleuchteten Umgebung zu erledigen.

Auch ein neues Klassenzimmer möchte Thomas Lämmle mithilfe der Spenden für die Schüler bauen. „In den Klassen werden über 80 Kinder unterrichtet“, sagt Lämmle, „durch ein weiteres Klassenzimmer können wir nicht nur die Lehrer, sondern auch die Klassengröße entlasten.“

Um auch in Zukunft die wirtschaftliche Situation vor Ort verbessern zu können, möchte Friends of Extrek-Africa zusätzliches Land kaufen und so die Anbaufläche für Mais, Bananen, Papayas oder auch Avocados weiter ausdehnen.

Für Thomas Lämmle ist die Arbeit mit den Menschen vor Ort eine Herzensangelegenheit. 2020 verletzte er sich bei einem Gleitschirmflug so schwer, dass er mehrere Monate im Krankenhaus und anschließend auf Reha verbringen musste. „Ohne den Unfall und die Pandemie würde es den Verein und alles, was seitdem passiert ist, vermutlich gar nicht geben“, sagt Lämmle. Und weiter: „Jetzt ist es wichtig, weiter daran zu arbeiten, um so den Menschen vor Ort eine sichere Perspektive für die Zukunft zu geben.“