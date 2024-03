Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

In ein Vereinsheim in der Straße „Reichermoos“ hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Mittwochabend eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dort entwendete er zwei Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter der Telefonnummer 07529/971560 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.