Burg–Pächter Max Haller lädt zur Sommerakademie auf der Waldburg ein, die immer donnerstags bis zum Ende der Schulferien stattfindet. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag, 27. Juli, um 14 Uhr. Max Haller stellt dann seinen neuen Roman „Schatzmeister der Kaiser“ vor, der die Leserinnen und Leser in die Welt des Mittelalters entführt. Der Eintritt kostet 12 Euro inklusive Eintritt in die Burg. Die weiteren Termine: Donnerstag, 3. August, 14 Uhr: Kräuter im Mittelalter, Eintritt 12 Euro. Donnerstag, 10. August, 14 Uhr: Rechtsprechung und Henkerführung mit Ignaz Donnerfels, 12 Euro. Donnerstag, 17. August, 17 Uhr: Grillen und kochen am offenen Feuer, 59 Euro inklusive Essen und Getränke. Donnerstag, 24. August, 14 Uhr: Vorstellung des Filmprojekts Kronschatz, 12 Euro. Donnerstag, 31. August, 14 Uhr: Lust auf Bodenseewein, 25 Euro inklusive Museumseintritt. Donnerstag, 7. September: Literaturtag — siehe Tagesprogramm auf der Homepage.

Anmeldungen für die Veranstaltungen der Sommerakademie werden empfohlen per Mail an [email protected]