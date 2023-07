Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag am Schloss sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer laut Piolizeibericht einen geparkten Audi A6. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 Euro an dem fremden Pkw zu kümmern, fuhr er davon. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.