Seit fünf Jahren ist Max Haller Pächter der Waldburg. In dieser Zeit hat sich in dem historischen Komplex viel verändert. Haller lässt sich immer neue Veranstaltungsformate für die Burg einfallen und verzeichnet steigende Besucherzahlen. Auch für die kommende Saison hat er bereits neue Ideen.

„So viele Besucher waren noch nie auf der Waldburg“, sagt Max Haller. 29.000 zählte er bislang in diesem Jahr. Bis Jahresende werden es mindestens 32.000 sein, schätzt er, denn anlässlich der Rauhnächte steht Ende Dezember noch eine Veranstaltungsreihe an. Die Besucherzahlen hätten sich im Jahr 2023 verdoppelt, sagt Haller. Denn Anfang des Jahres habe sein Sohn die Gastronomie auf der Burg übernommen, und er selbst habe jetzt mehr Zeit, sich um das Museum und die Veranstaltungen zu kümmern.

Drei Staufer-Kaiser sind mit der Burg verbunden

Max Haller, der auch Vorsitzender des Hotel- und Gasstättenverbands im Kreis Ravensburg ist, betreibt schon seit 20 Jahren die Gastronomie im Burgkeller der Waldburg. 2018 pachtete er zusätzlich die Räume der Burg, die als Museum eingerichtet sind, vom Fürstlichen Haus Waldburg-Wolfegg-Waldsee, dem die Burg gehört.

Man muss sich was einfallen lassen und Vollgas geben, manchmal auch ein Risiko eingehen. Max Haller

Von Mitte März bis Mitte November ist das Museum auf der Burg an sechs Tagen der Woche geöffnet. Zusätzlich gibt es zahlreiche Programmpunkte wie Ritterturniere, Literaturtage und Sonderausstellungen. Hinzu kommen Hochzeitsfeiern und Ritteressen, die Haller auf der Burg organisiert.

Max Haller ist begeistert von der historischen Bedeutung der oberschwäbischen Burg und möchte diese Begeisterung weitergeben. „Bei den Veranstaltungen wird den Besuchern die Geschichte der Burg um die Ohren geklatscht“, sagt er und lacht. Immerhin hätten drei Staufer-Kaiser ihre Spuren auf der Waldburg hinterlassen, so Haller. Außerdem wurde der Kronschatz des Heiligen Römischen Reiches hier verwahrt, und die Burg sei Hausburg des Bauernjörg gewesen.

Aktuelle Kriege führen zu Thema der Sonderausstellung

Um all das zu vermitteln, lässt sich der Burgpächter immer wieder neue Formate einfallen. So hat er bereits einen Film darüber gedreht, wie der Kronschatz auf die Burg kam.

Und auch für die kommende Saison sprudeln bei Max Haller viele neue Ideen. So hat er zum Beispiel die jährliche Sonderausstellung einem aktuellen Thema gewidmet. In einer Zeit, in der die kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit zunehmen, wolle er ein Zeichen setzen, so Haller. In der Ausstellung „Ein Lichtstrahl im finsteren Mittelalter“ geht es um Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen und sein normannisches Erbe. Der Kaiser habe ein Reich geführt, das von Afrika bis zur Nordsee reichte. „Nicht Ideologie und Religion standen im Vordergrund, sondern das Wohl der Menschen“, sagt Haller.

Mittelalter-Veranstaltung für Pfingsten geplant

An Pfingsten ist unter dem Titel „Burgfantasie“ eine viertägige Mittelalter-Veranstaltung geplant, die sowohl oben auf der Burg als auch unten auf dem Festplatz im Ort Programm bietet. Zudem möchte Max Haller mittelalterliche Thementage veranstalten, bei denen sich Handwerker und Dienstleister aus der Region präsentieren können - zum Beispiel, um Auszubildende zu gewinnen.

Und auch während der Wintermonate, wenn Burg und Museum eigentlich geschlossen sind, gibt es Programm: So beginnen am 27. Dezember die Rauhnächte auf der Waldburg, in deren Rahmen es verschiedene Themenabende gibt.

Vollgas geben, um Kosten zu decken

„Das Museum ist im Winter zu, aber die Fixkosten laufen weiter“, sagt Max Haller. „Das ist eine Herausforderung. Und Veranstaltungen wie die Rauhnächte sind meine Art, damit umzugehen.“ Denn die Burg koste Geld, allein 4000 Euro würden jeden Monat für Strom und Heizung sowie Schimmelvorbeugung anfallen. Hinzu kommen Gehälter für die inzwischen 35 Mitarbeiter sowie Investitionen in Brandschutz und Instandhaltung.

In den vergangenen drei Jahren habe er rund 350.000 Euro investiert, sagt Max Haller. Finanzieren müsse er das selbst, denn abgesehen von einzelnen Projektförderungen bekomme er keine öffentlichen Fördermittel, wie das bei vielen anderen Museen der Fall sei. Seine Devise lautet deshalb: „Man muss sich was einfallen lassen und Vollgas geben, manchmal auch ein Risiko eingehen.“

Seiner Begeisterung für die Waldburg tut das keinen Abbruch. So reise er einmal im Jahr nach Palermo zum Grab von Friedrich II. „Wenn ich dort meine Hand auf den Stein lege, spüre ich Energie.“