Ein unbekannter Täter hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 16.15 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kesenweilerstraße eingebrochen. Das brichtet die Polizei.

Der Unbekannte verschaffte sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar.

Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07529/971560.