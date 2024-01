Autofahrer prallt in Leitplanke zwischen Hannober und Kofeld

In die Leitplanke geprallt ist laut Polizeibericht ein 19 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmittag auf der L 324 zwischen Hannober und Kofeld. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Renault-Lenker bei glatten Straßenbedingungen die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach rechts von der Fahrbahn. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.