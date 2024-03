Wäldchen bei Bodnegg bekommt einen Sonnenschutz

Seit dem Samstag vor einer Woche ist die Gemeinde Bodnegg um eine Hecke aus 80 Wildsträuchern reicher.

An diesem Vormittag pflanzten fünfzehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer um den Ravensburger Verein PflanzreWir e.V. an einem Südhang bei Bodnegg eine zweireihige Hecke am Waldrand. Zusammen mit dem Landschaftserhaltungsverband Ravensburg und den Besitzern wurde zuvor eine Mischung heimischer Sträucher ausgewählt, die gerade für den sehr sonnigen und trockenen Standort geeignet sind. An diesem Hang, kann die Sonne den ganzen Tag in das lichte Laubwäldchen hineinscheinen, was den Boden austrocknet und auf lange Sicht die Bäume sehr schädigt.

„Man findet ja kaum noch natürlich gewachsene Waldränder und Hecken, die eigentlich Lebensraum von unzähligen heimischen Tierarten sein sollten erklärt Wolfgang Raff, Vorstand von PflanzreWir. Wichtig sei auch, dass viele verschiedene Sträucher gepflanzt würden. Manche Insekten oder Vögel seien für ihr Überleben z.B. auf eine einzige Strauchsorte angewiesen. Gibt es diesen Strauch in unserer Landschaft nicht mehr ausreichend, bedeute das das Ende dieser Art hier bei uns.“

Der Hang ist steil, von stacheligen Brombeerranken durchzogen und landwirtschaftlich nur sehr schwer nutzbar. Aber es herrscht eine sehr fröhliche Stimmung. Die Arbeit im Freien, der grandiose Blick zur Alpenkette, das ungezwungene Miteinander scheint die Pflanzhelfer schlichtweg glücklich zu machen. „Die Natur leidet so unter der Hitze und Trockenheit. Endlich kann ich mit meinen Händen etwas Sinnvolles für die Natur tun! Das fühlt sich einfach gut an“, sagt lächelnd eine ältere Dame.

Und eine junge Familie will mit ihrem Kind das nächste Mal gleich wieder dabei sein.

Zum Schluss stärkt man sich noch am Hof des Besitzers und W. Raff erzählt: „Wir können hier in unserer Region jedes Jahr mehrere Hecken pflanzen, immer wieder Streuobst- oder Laubbäume.“ Durch diese schattenspendenden und kühlenden Landschaftselemente könne man zusammen ganz praktisch etwas zum Klimaschutz und zur Artenvielfalt beitragen. Die Pflanzung selbst versteht PflanzreWir e.V. als öffentliche Aktion, zu der jede/r eingeladen ist. „Gerne pflanzen wir auch mit Schulklassen, anderen Vereinen oder Familien. Jeder ist eingeladen und willkommen.“ Die finanzielle Unterstützung durch die Kreissparkasse Ravensburg sei dabei eine große Hilfe, betont Herr Raff.