VSG Bad Waldsee sichert den Klassenerhalt

Nach dem schwierigen Start in der Verbandsliga und den ersten Punkten beim letzten Wettkampf in Oberteuringen musste die erste Mannschaft der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee zum Abschluss alles geben um den Klassenerhalt zu sichern. Am letzten Wettkampftag reiste die Mannschaft nach Nordstetten, um dort alles klar zu machen.

Im ersten Wettkampf gegen den SV Nordstetten gestaltete sich dies jedoch eher schwierig. Trotz guter Leistungen musste sich die VSG gegen die stark auftretenden Nordstetter mit 4:1 geschlagen geben. Nur Hermann Gütler konnte mit 375 : 373 Ringen einen Einzelpunkt für Bad Waldsee erzielen.

Somit musste im letzten Wettkampf gegen den SV Altheim/Weihung dien Entscheidung fallen. Sarah Brauchle auf Position eins holte mit starken 393 : 387 Ringen gegen Melina Wegerer den ersten Punkt für die VSG. Hermann Gütler auf Position zwei legte umgehend nach und holte mit 377 : 366 gegen Janis Ott, der extrem Nerven zeigte, den zweiten Punkt. Auf Position drei musste sich Tom Bohner trotz guter 380 Ringe gegen den stark auftretenden Bernd Friedmann mit 390 Ringen geschlagen geben. Altheim verkürzte somit auf 2 : 1. Auf Position fünf kam Katharina Fesseler nicht in ihren Wettkampf und musste mit 372 : 385 ebenfalls ihren Punkt abgeben. Altheim konnte nun auf 2 : 2 ausgleichen und das Match auf Position vier zwischen Saskia Harr und Reinhold Knoblauch musste die Entscheidung bringen. Nach einem ständigen Führungswechsel zwischen den beiden konnte sich Harr dank eines starken Schlussspurts knapp mit 379 : 377 Ringen durchsetzen und holte den Siegpunkt zum 3: 2 für Bad Waldsee.

In der Abschlusstabelle konnte sich die VSG dadurch auf Platz fünf vorschieben und freut sich nun auf die nächste Saison in der Verbandsliga.