VR-Talentiade-Cup Jugendfußball im Bezirk Bodensee

Am 16. September wurde beim SV Mochenwangen in Zusammenarbeit mit der Volksbank Bad Saulgau erstmalig ein Vorrunden-Turnier des VR-Talentiade-Cups „Fußball“ im Bezirk Bodensee ausgetragen. Der VR-Talentiade-Cup ist eingebettet in die landesweite VR-Talentiade, die von den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit insgesamt 16 Sportfachverbänden organisiert und ausgerichtet wird. Alleine beim Württembergischen Fußballverband (wfv) nehmen insgesamt circa 13.000 D-Juniorinnen und Junioren an über hundert Spielorten teil.

Bei Sonnenschein und besten Platzverhältnissen spielten die zwölf teilnehmenden D-Jugend-Mannschaften in zwei Gruppen um den Einzug in die nächste Runde. Der Ausrichter begrüßte dabei die Mannschaften des SV Reute I und II, SV Weingarten I und II, SGM Haisterkirch/Molpertshaus I und II, SGM Aulendorf/Blönried/Ebersbach I und II, SGM Blitzenreute/Fronhofen/Fleischwangen, SV Bergatreute, SV Baindt und schließlich die SGM Wolpertswende/Mochenwangen. In der Gruppe A setzte sich der SV Weingarten I mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän durch. Es folgten die SGM Aulendorf/Blönried/Ebersbach I und die SGM Wolpertswende/Mochenwangen auf den Plätzen zwei und drei.

Die Gruppe B gewann der SV Baindt mit zehn Punkten vor den Mannschaften der SGM Haisterkich/Molpertshaus I und dem SV Reute I. In einem parallel zum Endspiel ausgetragenen Spiel um Platz drei besiegte die SGM Haisterkich/Molpertshaus I die SGM Aulendorf/Blönried/Ebersbach I mit 1:0. Im Finalspiel um den Turniersieg und die direkte Qualifikation für die Bezirks-Endrunde, standen sich der SV Weingarten I und der SV Baindt gegenüber. Die Welfenstädtler dominierten das Endspiel und setzten sich mit einem 4:0-Sieg klar zum hochverdienten Turniergewinn mit sechs Spielen, sechs Siegen und 18:0 Toren durch. Für die Endrunde im Bezirk Bodensee qualifizieren sich die sieben Finalsieger sowie die fünf besten Zweitplatzierten Mannschaften der Vorrunden-Turniere. Dort werden der VR-Talentiade-Cup-Bezirkssieger und die weiteren Qualifikanten für die Verbands-Vorrunde ausgespielt, welche ab November in der Halle ausgetragen wird. Das Endrunden-Turnier im Bezirk findet am Sonntag, 15. Oktober, in Grünkraut statt.