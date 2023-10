Vortrag über die Gefahren im Netz für Kinder und Jugendliche

„Mit den Reizen der neuen Medien kommen auch deren Risiken“, so fasste es Schulleiter Marc Grünbaum am Abend des 17. Oktober in seiner Begrüßungsrede zum Infoabend über die Gefahren, die im Netz und im Umgang mit neuen Medien lauern, zusammen.

Marc Grünbaum begrüßte den Referenten Polizeihauptmeister Gerhard Messer vom Polizeipräsidium Ravensburg sowie Franz Schmid, Vorstand der Volksbank Altshausen, und Brigitte Fischer. Sie organisierte den Infoabend in der Kulturhalle Blönried und ist für die Volksbank Stiftung Altshausen tätig. Diese pflegt seit Jahren eine Bildungspartnerschaft mit dem Studienkolleg in diversen Projekten, wie Franz Schmid dem Publikum erklärte. Die Volksbank Stiftung Altshausen unterstützt darüber hinaus 20 Dauerprojekte im Bereich Jugend und Bildung.

Der Infoabend wandte sich an die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Blönrieder Gymnasiums. Die Themenbereiche umfassten so unterschiedliche Aspekte wie Cybermobbing, Sexting, Grooming und das Recht am eigenen Bild. Ein schwieriges Themenfeld, das viele Eltern in der Medienerziehung herausfordert und manchmal auch schwer belastet. Schulleiter Marc Grünbaum gab am Ende seiner Begrüßungsrede der Hoffnung Ausdruck, dass es bei allen Gefahren dieser neuen Technik auch Wege zum vernünftigen und gewinnbringenden Umgang mit Handy, Tablet und Computer gibt.

Auch Gerhard Messer betonte zu Beginn seines Vortrags, dass es nicht seine Absicht sei, die zuhörenden Eltern deprimiert und ängstlich nachhause zu entlassen. Vielmehr brachte der Referent zum Ausdruck, dass der Vortrag Phänomene erklären, über Gefahren aufklären, Folgen darstellen und an Verantwortung appellieren wolle.

„Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder!“, lautete immer wieder der dringliche Appell Messers an die Eltern. Der beste Rat für eine gelingende Medienerziehung sei, Vertrauen zu den Kindern aufzubauen, gleichzeitig aber auch nicht die Augen vor der Realität zu verschließen. „Schauen Sie sich die Chatverläufe auf dem Handy Ihres Kindes an, spielen sie ruhig einmal mit Ihrem Kind am Computer. Nur wenn Sie in Verbindung mit Ihren Kindern bleiben, haben Sie die Möglichkeit, zu erfahren, wo Ihr Kind im Netz unterwegs ist.“

Der intensive und professionelle Vortrag kam beim Publikum in der Kulturhalle Blönried sehr gut an. So gab es am Ende trotz der schwer verdaulichen Kost mancher Themenbereiche viel Applaus.