Vortrag über die Entwicklung des James Webb Space Telescopes

Vor kurzem besuchte Thorsten Wiehe, Abteilungsleiter bei „Airbus Defence and Space“ in Immenstaad, die Klasse TG12 sowie den Physikkurs der TG13 der Willi-Burth-Schule. In einem spannenden Vortrag nahm er die Schüler:innen mit auf eine Reise durch die Entwicklung des „James Webb Space Telescopes“.

Als Mitentwickler der NIRSpec Einheit, auch bekannt als das „Infrarot Kameramodul“, konnte er interessante Einblicke in die gesamte Entwicklung des Weltraumteleskops geben. Er sprach über technische Herausforder-ungen, akribische Anforderungen an Reinheit und Testverfahren. Besonders spannend war das „Origamiprinzip“, welches benötigt wurde, um das „James Webb Space Telescope“ im Weltraum zu entfalten. Zum Schluss zeigte er der Klasse atemberaubende, vom JWST aufgenommene, Bilder von großen Staubwolken in denen Sterne entstehen.

Wir bedanken uns bei Herrn Wiehe recht herzlich für den interessanten Vortrag.