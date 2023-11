Vorstandschaft des Bürgerbusses Aulendorf bestätigt

Seit 2018 verbindet der rote Bürgerbus die Aulendorfer Kernstadt mit ihren Ortsteilen Steinenbach, Blönried, Münchenreute, Zollenreute, Esbach, Rugetsweiler und Tannhausen sowie mit Ebersbach. Waren es im ersten Jahr noch 1000 Fahrgäste, konnte der Bürgerbus dieses Jahr im April bereits seinen 10.000. Fahrgast ehren (gerechnet ab 2018).

Der 80. Niederflurbus, bodo-Linie 670, kostet nur 1 Euro pro Fahrt. Er ist barrierefrei und kostenlos für Kinder unter sechs Jahren, Besitzer von bodo-Zeitkarten und mobiltätseingeschränkte Personen mit Schwerbehindertenausweis.

Zur Mitgliederversammlung des Bürgerbusses Aulendorf am 27. Oktober im Ratssaal konnte der erste Vorsitzende und Fahrdienstleiter Jork v. Wartenberg auch die stellvertretende Bürgermeisterin Iris Sauter aus Ebersbach begrüßen und musste zur aktuellen Situation bedauernd feststellen, dass nur noch elf aktive Fahrer, die ihren Job alle ehrenamtlich ausüben, zur Verfügung stehen. Das bedeutet pro Fahrer zwei Fahrtage im Monat; trotzdem wurde es immer geschafft, den Fahrbetrieb durchzuführen. Keine Ressourcen gibt es deshalb, den Fahrplan über die auf 100 Kilometer täglich optimierte Strecke hinaus zu erweitern. Der Bus ist voll intakt und hat derzeit 130.000 Kilometer auf dem Tacho.

Dieses Jahr hat der Verein am Nachhaltigkeitstag der Stadt teilgenommen, einen Ausflug der Fahrer zum Campus Galli in Meßkirch organisiert und demnächst sind die Fahrer vom Aulendorfer Bürgermeister zu einem Essen im Gasthaus „Rad“ eingeladen. Einige der durchschnittlich 15 Fahrgäste pro Tag kommen aus Ebersbach, dem Nachbarort ohne Einkaufsmöglichkeiten und dem Bürgerbus als einziger Möglichkeit, ohne Auto nach Aulendorf zu kommen. Ein mehrfacher Appell, zuletzt vom früheren ersten Vorsitzenden Wolfgang Bartel, ging an die Adresse der Ebersbacher Vize-Bürgermeisterin, auch in ihren Gremien um Fahrer zu werben. Deutlich wurde die Notwendigkeit, die Anzahl der Fahrer zu vergrößern, um den auf Kante genähten Fahrereinsatz zu verbessern; das ist das drängendste Problem.

Die Wahlen zum Vorstand brachten keine Überraschungen, als neuer Vorstand (siehe Bild) wurde der alte Vorstand wiedergewählt. Zu Ehrenmitgliedern wurden die Gründungsmitglieder Wolfgang Bartel, Franz Kahle und Helmut Strässle ernannt.

Ludwig Offermann, der sich als Fahrer besonders eingesetzt hat und nun ausscheidet, wurde verabschiedet und erhielt einen kleinen Präsentkorb.