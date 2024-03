Vorlesewettbewerb im Kreis Ravensburg

Kreis Ravensburg - Beim Kreisentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels sind kürzlich die besten Vorleser aus den Schulen des Landkreises Ravensburg gekürt worden. Für den Kreis Ravensburg-Nord hat Rafael Dorn vom Studienkolleg St. Johann gewonnen. Sophia von Blomberg vom Spohngymnasium konnte sich gegen die Konkurrenz aus dem Kreis Ravensburg-Süd durchsetzen. Rafael Dorn und Sophia von Blomberg werden nun bei der nächsten Etappe, dem Bezirksentscheid in Tübingen, dabei sein.

Über die Preisträger entschied eine unabhängige Jury, der in diesem Jahr Johanna Just (Ravensburger Verlag), Karin Nowak (Autorin), Christine Kübler (Stadtbücherei) und Julian Biberger (Krimiautor) angehörten. Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Die Etappen führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale im Sommer 2024 in Berlin. In Ravensburg organisiert die

Buchhandlung Ravensbuch den Regionalentscheid in Kooperation mit der Stadtbücherei.