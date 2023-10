Weiter ging es im Rahmen der Frederickwoche am Montag, 23. Oktober, beim Vorlesewettbewerb der Grundschule Aulendorf. Wie groß die Freude am Lesen bei vielen Kindern ist, zeigte die rege Teilnahme an diesem Wettbewerb in den Klassen zwei bis vier. Nachdem die Klassen ihre Klassensieger ins Finale schickten, wurden nun die Stufensieger an jenem Montag gekürt. Dazu wurde eine im Punkto Lesen sehr erfahrene Jury mit Frau Dölle (Besitzerin der Buchhandlung Rieck), Frau Spanninger (ehemalige Grundschullehrerin der Grundschule Aulendorf), Frau Jocham (Märchenerzählerin der Schule und Vorlesepatin) und Frau Gentner (ebenfalls Vorlesepatin der Schule) in die Grundschule eingeladen.

Mit ein wenig Herzklopfen, jedoch hoch motiviert und gekonnt, lasen die Finalisten aus ihrem Lieblingsbuch vor. Dabei galt es auch, einen fremden Text bestmöglichst vorzutragen. Der Jury fiel die Entscheidung nicht immer leicht und sie war sich einig: Alle Beteiligten präsentierten sich großartig!

In der Klassenstufe zwei wurden Kasimir Look, Dennis Kanunnikov, Hanna Dangel und die Gewinnerin Lioba Winkelmann als Sieger gekürt. Die Sieger der Klassenstufe drei wurden Marie Müller, Josh Löffler, Avital Mangold und der Gewinner Mattis Kramer. In der Klassenstufe vier wurden Pauline Schley, Finola Blaser, Dean Schwankl und Gewinnerin Emilia Friese als Sieger gekürt.

Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder und Beteiligten für diesen schönen Wettbewerbstag.