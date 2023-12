Vorlesewettbewerb an der Realschule Bad Waldsee

Spannend ging es beim diesjährigen Vorlesewettbewerb unserer Sechstklässler zu. Die Schüler fanden sich am Dienstag, den 5. Dezember nach der ersten großen Pause im festlich geschmückten Foyer der Realschule Bad Waldsee ein, um ihren Klassensiegern die Daumen für den Vorlesewettbewerb zu drücken. Diese waren aus der 6a Belinda Geray und Leni Hirschauer und aus der 6b Marie Steiner und Simon Gößwein. Sie hatten nun die Gelegenheit, ihren Mitschülern einen geübten und einen ungeübten Text vorzulesen und damit die Fachjury, die aus Frau Hofmann, einer Vertreterin der Stadtbuchhandlung; Frau Weinreuter, der Fachschaftsvorsitzenden im Fach Deutsch; Schulleiter Kläger und der Schülersprecherin Marie Keppeler bestand. Außerdem nahm am Vorlesewettbewerb unser letztjähriger Sieger Florian Gapp teil, der die Schülerinnen und Schüler in der „Zwangspause“, in der die Jury den Sieger kürte, mit einer Lesung unterhielt.

Spannend war natürlich auch die Buchauswahl der Kandidaten. Belinda Geray entschied sich für das Buch „Die Nachsitzprofis. Allein unter Schnappschildkröten“ von Kirsten John. Ein unterhaltsames Buch, bei dem vier Nachsitzer einem spannenden Rätsel auf die Spur kommen. Oder handelt es sich gar um Mord? Egal - denn nur gemeinsam können sie den Fall lösen.

Leni Hirschauer stellte „Ihr mich auch“ von Pia Herzog vor. Ein humorvolles Buch über die Problematiken des Erwachsenwerdens und dem Finden einer wunderbaren und unerwarteten Freundschaft.

Marie Steiner las eine Stelle aus „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer vor. Wer von uns hätte nicht gerne sein geheimes, magisches Tier, mit dem man spannende Rätsel lösen kann und dabei unverhofft Freundschaften schließt und sich selber besser kennenlernt?

Zum Schluss konnte Simon Gößwein die Schülerinnen und Schüler noch mit „Rulantica - die verborgene Insel“ von Michaela Hanauer unterhalten. Ein Fantasyroman, bei dem eine kleine Meerjungfrau herausfindet, dass sie einen Menschenbruder hat. Und dieser ist auch noch in Gefahr. Als die beiden aufeinandertreffen, erfüllt sich eine jahrhundertealte Prophezeiung und eine spannende Reise beginnt.

Die Entscheidung war schwer, denn alle vier haben hervorragend vorgelesen. Am Ende entschied sich die Jury für Belinda Geray. Sie darf nun nach Ravensburg fahren und dort beim Lesewettbewerb des Landkreises teilnehmen darf. Liebe Belinda, du rockst das!