(Vor-)Lesen eröffnet Welten

Die Lesefähigkeit wird in vielen Bereichen als Schlüsselkompetenz beschrieben, die großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und das Heranwachsen nimmt. Umso ernüchternder sind in diesem Zusammenhang die Veröffentlichungen im Rahmen der IGLU-Studie der TU Dortmund im Mai diesen Jahres. Insbesondere die unzureichende Lesekompetenz von 25 % der Viertklässler ist beklemmende Erkenntnis dieser Untersuchung. Daraus ergibt sich ein dringender Bedarf an Leseförderung für unsere Kleinsten. Und das kann bereits deutlich vor dem Lesenlernen beginnen und macht Spaß! Mit regelmäßigem Vorlesen werden Sprachkompetenzen gefördert, der Wortschatz ausgebaut und das Interesse an Büchern und Geschichten geweckt.

In unserem hektischen und zunehmend digitalen Alltag fehlt oftmals die Zeit für das gemeinsame Eintauchen in die fantasievolle Welt der Bücher. Umso schöner und wertvoller sind die regelmäßigen Vorlesestunden im Rahmen der „Lesewelten“ in den beteiligten Kindergärten und Grundschulen. Die geschulten Vorleserinnen und Vorleser sind alle ehrenamtlich engagiert und schenken den Kindern wöchentlich ihre persönliche Zeit und Zuwendung rund um die vorgelesenen Geschichten. Das macht Spaß, regt die Fantasie an und fördert den Austausch zwischen Generationen.

Um noch mehr Aufmerksamkeit auf die Relevanz des Vorlesen zu lenken und Kindern Begeisterung für das Lesen zu schenken, steht im beginnenden Kindergarten- und Schuljahr ein neues Jahresthema auf der Agenda. Mit „Vorlesen an besonderen Orten“ werden spannende Geschichten an passenden besonderen Orten vorgelesen. Die Gruppe Kinder wird dabei im Schloss, im Wald oder im Feuerwehrauto abgeholt von den Protagonisten der vorgelesenen Abenteuer.

Vorlesen und der gemeinsame Blick ins (Bilder-)Buch ist nicht auf eine Altersgruppe beschränkt, sondern wirkt auch unterstützend für Kinder im Grundschulbereich. Machen Sie mit! Als Familie zu Hause, als Einrichtung für die Lesewelten oder mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Mehr Informationen zu den Lesewelten unter www.kinderstiftung-ravensburg.de