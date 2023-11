Die DLRG-Ortsgruppe Ravensburg veranstaltete anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ein 24-Stunden Schwimmen im Hallenbad Ravensburg. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Startschuss von Oberbürgermeister Daniel Rapp mit anschließendem Einstimmen durch den Fanfarenzug Rauenspurg.

Insgesamt 269 Schwimmer gingen an den Start und schwammen gemeinsam unglaubliche 2359,2 km oder 94.368 Bahnen, was der Strecke von Ravensburg bis zur Küste Islands entspricht. Die DLRG überwachte und zählte die geschwommenen Bahnen rein ehrenamtlich mit mehr als 70 Helfern. Wer nicht selbst aktiv geschwommen ist, konnte ins Gespräch mit Konkurrenten und Freunden kommen. Das gesamte Hallenbad wurde umfangreich durch Licht- und Tontechnik des EJW Ravensburg ausgestattet, was über die gesamten 24 Stunden für eine stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt hat. Eine Poolparty mit Barbetrieb in den Abendstunden lieferte willkommene Abwechslung und Erholung für die Sportler.

Den Einzelwettbewerb über 24 Stunden gewann Thorsten Springmann mit 41,1 km und übertraf damit den vor zehn Jahren aufgestellten Rekord beim 24-Stunden-Schwimmen der DLRG Ravensburg um 100 Meter. Auf Platz 2 landete Patrick Boche mit 40,5 km und auf Platz 3 Janina Helmer mit 35,95 km. Bei den Jugendlichen haben Luis Muth mit 31,95 km und bei den Kindern Sebastian Goeser mit 20 km und Emma Heine mit 16,7 Kilometern alle anderen hinter sich gelassen.

In der Familienwertung gewann Familie Willax mit 28,3 km nur knapp vor Familie Beck mit 28,05 km. Bei den Mannschaften mit weniger als zehn Teilnehmern gewann die DLRG Tettnang mit 26,25 km, bei den Mannschaften mit mehr als zehn Teilnehmern gewann die DLRG Bad Wurzach mit 238,35 km, dicht gefolgt von der DLRG aus Kißlegg mit 205,3 km Gesamtleistung.

Fünf Staffeln à vier Personen stellten sich zudem der Herausforderung, über die gesamten 24 Stunden immer mindestens einen Schwimmer im Wasser zu haben. Die Gewinnerstaffel, bestehend aus Lukas Schlenker, Kiara Rawa, Lya Reithmeier und Florian Sessler, erhielt für 97,45 Kilometer vom Vorsitzenden des Sportverbandes Ravensburg, Karl-Heinz Beck, und von Rolf Engler, Ehrenvorsitzender des Sportverbands Ravensburg, den goldenen Siegerpokal. Auf Platz 2 gab es für 96,55 km den Silber- und auf Platz 3 für 79,55 geschwommene Kilometer den Bronzepokal.