Vom selbst hergestellten Müsli bis zum Fahrrad-Check

Frisch gequetschte Haferkörner fürs Müsli, ein kurzer Fitness-Check, selbstgemachter Eistee, vegane Pausensnacks und ein interessanter Film über Zucker: Dies sind einige der Zutaten, mit denen das Berufsbildungswerk (BBW) Ravensburg der Stiftung Liebenau eine Gesundheitswoche für Auszubildende und Mitarbeitende gestaltet hat. Herzstück war ein Infostand im Foyer mit täglich wechselnden Mitmach- und Probier-Möglichkeiten.

„Unser Ziel ist es, die Themen gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit fest im Berufsbildungswerk Ravensburg zu verankern“, erläutert Monika Kordula. Sie leitet die Abteilung Bildung und Arbeit am Berufsbildungswerk Ravensburg und hat hier im vergangenen Jahr den Arbeitskreis „Gesunde Ernährung“ initiiert. Er hat jetzt zum zweiten Mal eine Gesundheitswoche organisiert, die auf niedrigschwellige und unterhaltsame Art zeigen möchte, dass ein gesunder und nachhaltiger Lebensstil viel Spaß machen kann und sich auch im Alltag leicht umsetzen lässt.

Nico und Dustin, zwei Azubis am BBW, finden das Angebot toll. Sie gehören zu den Jugendlichen, die soeben mit Haferflocken, Obst und Joghurt am Infostand ihr eigenes Müsli kreiert haben. „Da lernt man, was gesund ist und kann auch mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Nico. „So hat man mal eine Alternative zu Cornflakes“, pflichtet ihm Dustin bei und ergänzt: „Es ist cool, dass man das Müsli selbst machen kann.“ So wie die beiden finden an diesem Tag noch viele Auszubildende Gefallen an einem kleinen Gerät zum Quetschen von Haferkörnen und an den bunten Müsli-Zutaten wie Obst, Trockenfrüchte oder Nüsse. Wissenswertes vermittelt eine übersichtlich gestaltete Infotafel.

In diesem Stil setzte die Gesundheitswoche jeden Tag einen anderen Schwerpunkt. Mal gab es einen kleinen Lernzirkel über die Ernährungspyramide und dazu frisches Obst, Gemüse und leckere Smoothies. Ein anderes Mal bestand die Möglichkeit, die eigene Fitness zu testen. An einem weiteren Tag durften Interessierte Eistee und Müsliriegel selbst herstellen und verschiedene Brotaufstriche vergleichen. Zudem wurde jeden Tag ein Film über zuckerhaltige Lebensmittel und ihre Folgen gezeigt. In der BBW-Kantine gab es während der gesamten Gesundheitswoche vegetarisches oder fleischreduziertes Essen. Auch Snacks am Kiosk des BBW passten zum Thema.