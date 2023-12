Vom Schüler zum Bundestagsabgeordneten

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz, Benjamin Strasser, hat im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages 2023 das Bildungszentrum in Bodnegg besucht.

Strasser begann seinen Besuch bei den Erst- bis Viertklässlern der Grundschule. Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages 2023 unter dem Motto „Lesen verbindet“ las er den Grundschülerinnen und Grundschülern die Geschichte „Die kleine Hexe und der Maronimann“ von Otfried Preußler vor, die in der Weihnachtszeit spielt. „Regelmäßiges Vorlesen stellt die Weichen für gute Bildungs- und Zukunftschancen unserer Kinder, schafft Anlässe für Gespräche und kreatives Spiel und macht vor allem Freude“, erläuterte er seine Beweggründe. Strasser gab dabei ebenfalls Einblicke in seine Arbeit und erklärte den jüngsten Schülerinnen und Schülern in einfachen Worten, dass Menschen viele Wünsche hätten - auch in der Politik. Er zog dabei einen Vergleich zu Weihnachten, wo man schließlich auch nicht immer alles, was man sich wünsche, unter dem Weihnachtsbaum finden würde. Im Anschluss an die Vorleserunde war es für die Neuntklässler an der Zeit, den Bundestagsabgeordneten zu begrüßen. Im Vorfeld hatten sie im Gemeinschaftskundeunterricht zahlreiche Fragen zusammengetragen. Es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über zahlreiche Themen wie die hohen Zustimmungswerte für rechtsextreme Parteien, die aktuelle Migrations- und Flüchtlingspolitik, unangekündigte Abschiebungen, die Letzte Generation, das Bündnis Sahra Wagenknecht, Volksabstimmungen sowie die Aufgaben eines Parlamentarischen Staatssekretärs und viele mehr. Im Zusammenhang mit dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel berichtete Strasser ausführlich über den bisher wohl bewegendsten und eindrücklichsten Moment in seiner politischen Laufbahn, als er sich vor Kurzem mit vier Überlebenden des Massakers in Berlin getroffen hat. Während der Diskussionsrunde wurde nicht nur die Wissbegierde, sondern auch das gesellschaftliche Engagement der Schülerinnen und Schüler für die Herausforderungen unserer Zeit deutlich. Abschließend ermutigte der Bundestagsabgeordnete die Anwesenden, sich entweder ehrenamtlich oder auch in politischen Nachwuchsorganisationen gesellschaftspolitisch einzubringen, um so Politik aktiv mitgestalten und etwas bewegen zu können.