Vom Schloss bis zu Maria Schnee

Die fünf Kapellen, die der Arbeitskreis Heimatpflege der Solidarischen Gemeinde Reute–Gaisbeuren dieses Jahr aufsuchte, boten ein breites Spektrum, was Geschichte, Baustil, Größe und Ausstattung anbetrifft. Vierzehn Teilnehmer waren mit dem Rad unterwegs, der jüngste wurde von seiner Oma im Hänger chauffiert.

Die Kapelle im Schloss Waldsee, 1745 erbaut, 1755 eingeweiht, wurde von allen erstmals betreten und bestaunt. Neben der reichhaltigen barocken Ausstattung fand besonders das Deckenfresko von 1751 Beachtung, handelt es sich doch bei der „Kreuzauffindung“ um das erste bekannte Werk von Eustachius Gabriel aus Unterschwarzach, der auch die Reuter Wallfahrtskirche mit vielen Fresken ausstattete. Mit einem Kanon wurde die gute Akustik des Raumes bestätigt. Skandinavisch–baltischen Eindruck vermittelte die hölzerne Fürstin Sophia Kapelle in Hopfenweiler, die zuvor 1889 bei der Weltausstellung in Paris zu sehen war. In der Weite des Haistergaus ist die Spitzenkapelle eine auffallende Markierung. Bereits 1511 wird der interessante Rundbau, auch Gott–Vater–Kapelle oder Haisterkircher Cappel genannt, urkundlich erwähnt. Zusammen mit der anschliessend besuchten Wendelinskapelle war sie für viele Jahre Ziel der Bittgänge um Abwendung von Unheil im Stall und auf der Flur.

Einen würdigen Schluss fand die Tour bei der Kapelle Maria–Schnee in Hittisweiler. Per Zufall kamen die Radler am Weihetag der Basilika Maria Maggiore in Rom, der Namensgeberin der kleinen Kapelle. Diese wurde 1885 erbaut und mit den Schätzen der Vorgängerin reich ausgestattet. Der Besuch der etwas abseits gelegenen Kapelle ist sehr zu empfehlen.

Leichter Regen auf der Heimfahrt konnte die Freude der Teilnehmer über eine interessante Rundfahrt nicht schmälern, die dann auch beim Abschluss im „Adler“ in Gaisbeuren zum Ausdruck kam.