Vom kleinen zum großen Sankt Peter

600 Jugendliche aus Oberschwaben und dem Allgäu erkundeten Rom. Die jungen Leute wirkten in einer der 110 Kirchengemeinden des katholischen Dekanats Allgäu-Oberschwaben als Ministrant:innen bei den Gottesdiensten mit. Die Plätze in der Weingartener Basilika reichten beim Aussendungsgottesdienst nicht aus für alle Teilnehmenden. Dekan Ekkehard Schmid, der die Wallfahrt begleitet, fand es daher gut und schön, vom kleinen Sankt Peter, wie die Basilika auch genannt wird, nach Rom in den originalen Petersdom zu fahren. Im Vatikan hoffen die jungen Christ:innen auch Papst Franziskus zu sehen. Foto: Ella Kiechle

