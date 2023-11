Voltigiergruppe Fronhofen unterhält und feiert Turniersaison

Beim Gala Abend auf dem Landgestüt Marbach waren auch die Voltigiererinnen aus Fronhofen im Showprogramm: In der festlich geschmückten Reithalle durfte die M*-Gruppe des Reit- und Fahrvereins Fronhofen ihre Kür auf dem Pferd Candy zeigen, mit der sie bereits im hohen Norden begeisterten. Mit einer gelungenen Darbietung wurde das hochkarätige Publikum aus der Pferdesportszene unterhalten, welches sich mit großem Beifall bedankte.

Der sechste Platz beim Deutschen Voltigierpokal in Elmshorn/Schleswig Holstein war auch Anlass für den Festabend, den die Sportlerinnen mit Trainerteam ausgerichtet haben. Dank des Reit- und Fahrvereins Fronhofen konnten die Familien, Freunde und weitere Gönner ins Reiterstüble nach Fronhofen eingeladen werden, um dort bei leckerem Essen und Trinken den Abschluss einer erfolgreichen Saison feiern zu können. Nach der Begrüßung durch Nele Sigurdson unterhielten Manne und Danny mit stimmungsvoller Musik die Gäste. Es folgten Grußworte aus der Vorstandschaft des Reit- und Fahrvereins sowie des stellvertretenden Bürgermeisters der Gemeinde Fronreute, Thomas Böse-Bloching. Einen wesentlichen Anteil an dem Erfolg der Voltigierabteilung haben Carina, Seline und Daniel Zembrot. Das überdurchschnittliche Engagement der Geschwister wurde durch die Überreichung von Geschenkkörben und großem Applaus gewürdigt. Im Anschluss folgte eine Bildershow von Udo Dilger, welcher gekonnt die Eindrücke vom Deutschen Voltigierpokal mit seiner Kamera einfing. Die anwesenden Gäste zeigten sich an diesem Abend nicht nur in Feier- sondern auch in Spendierlaune. Durch die Mithilfe von den beiden Musikern füllte sich das bereitgestellte Spendenglas. Der Erlös kommt vollumfänglich der gesamten Voltigierabteilung zugute.

Zeit zum Ausruhen gibt es für die Gruppe übrigens nicht: Am 11. November startete nun das Training im Baden-Württembergischen Landeskader. Nachdem die Gruppe bereits dreimal pro Woche in Fronhofen trainiert, kommen nun weitere Lehrgänge in Neubulach bei Calw hinzu. Die Berufung in den Landeskader bedeutet nicht nur einen höheren Zeit- sondern auch Kostenaufwand. Ein besonderer Dank geht hiermit an die Sponsoren der M*-Voltigiergruppe, ohne die vieles nur sehr schwer möglich wäre: Roth GmbH Biologische Abluftreinigung Horgenzell, Obstbauer Haller Horgenzell-Gossetsweiler, S&L Hotelbedarf Oberstaufen sowie weiteren Privatpersonen.