Volles Haus bei „St. Konrad entdecken“

„Heute seid ihr die Hauptpersonen, denn ihr lernt gleich unsere Schule kennen und wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele von euch im September wiedersehen.“, so begrüßte Schulleiter Martin Wotke die zahlreichen Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie ihre Eltern, die sich zum Tag der offenen Tür am katholischen Freien Gymnasium St. Konrad am Samstag eingefunden hatten.

Dort hatten Interessierte die Möglichkeit, die Schule näher kennenzulernen. Die Lehrkräfte hatten gemeinsam mit den aktuellen Fünftklässlern ein buntes Programm vorbereitet, das einen Einblick in das Schulleben der katholischen Privatschule geben soll. So gab es Vorführungen aus der Physik, Chemie und Biologie, praktische Übungen aus dem Latein-, Französisch- und Spanischunterricht sowie Einblicke in die Arbeit mit Tablets. Als weitere Highlights baute die Klasse 8b eine Geisterbahn auf, die regen Zulauf fand, während im Chemie-Hörsaal ein angenehmer Duft von frischen gebrannten Mandeln die Runde machte. Den musikalischen Rahmen gestaltete die Big Band, die eine Zusammenarbeit zwischen Musikschule Ravensburg und Gymnasium ist.

Die Anmeldung für die zukünftigen Fünftklässler läuft noch bis zum Freitag, 9. Februar. Wer „St. Konrad entdecken“ verpasst hat und das Gymnasium St. Konrad besser kennenlernen möchte, kann sich für eine persönliche Schulhausführung anmelden. Die Termine vergibt das Schulsekretariat, welches von Montag bis Freitag unter 0751/8883-130 zu erreichen ist.