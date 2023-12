Volles Haus bei der Senioren-Adventsfeier in Bad Waldsee

In Bad Waldsee freuen sich Jahr für Jahr viele ältere Menschen auf die Senioren-Adventsfeier im Gemeindehaus der Katholischen Kirchengemeinde. So hat sich am Mittwoch der große Saal lange vor Beginn gut gefüllt. Eingeladen dazu hatte der „Offene Seniorentreff“ im Namen beider Kirchengemeinden alle Senioren ab 60 Jahren. Die Fäden bestens in der Hand, führte das Duo Uschi Hirsch und Claudia Frick - kräftig unterstützt von Tanja Kirn und Josef Schmid - durch das Programm. Marianne Schmid und dem Helferteam galt großer Dank für einen herrlichen Saalschmuck.

Stimmungsvoll eröffnete ein Bläserquartett der Stadtkapelle Bad Waldsee die Feier. Am 6. Dezember durfte natürlich hier das bekannte Lied „Lasst uns froh und munter sein“ nicht fehlen. Gerne sangen die Senioren dabei mit. „Mache dich auf und werde Licht“, dieser Liedtext, gesungen vom Leitungsteam, passte zu Nöten, wenn Krankheit, Angst und Dunkelheit übermächtig erscheinen. „Wir zünden im Advent ein Licht an, es steht für Hoffnung und Liebe“, lautete hier die Botschaft.

Oberbürgermeister Matthias Henne richtete ein großes „Dankeschön“ an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Lasst euch nicht entmutigen, euer Engagement trägt viele Früchte“. Henne lobte auch ausdrücklich die gelebte Ökumene in der Kurstadt. „Auch wenn der Umgangston in vielen Bereichen zunehmend rauer erscheint, bei den Senioren stimmt doch in den meisten Fällen noch die ‚Chemie‘“, sprach lobend der OB. Pfarrer Thomas Bucher und Pfarrer Wolfgang Bertl erinnerten an den heiligen Nikolaus, welcher mit guten Taten Geschichte machte.

Großer Beifall war einer Abordnung des Kirchenchors unter der Leitung von Maria Hirthe zuteil, in zwei Auftritten gab es adventliches Liedgut. „Liebe, das schönste Geschenk des Lebens“, davon ging es in einer Weihnachtsgeschichte, welche Josef Schmid mit seiner klaren und ausdrucksstarken Stimme zum Besten gab. Nach einem Gedicht der 97-jährigen Charlotte Moser hatte der Heilige Nikolaus in Person von Franz Hirsch sein Debüt. Über eine halbe Stunde lang trug er - in vielen Passagen auch gereimt - viel Positives aber auch manches Negative aus Bad Waldsee und auch der ganzen Welt vor.

Der festliche Nachmittag war für die Besucher kostenfrei, den guten Kuchen spendete der Krankenpflegeverein „Gelebte Solidarität“. Zur guten Unterhaltung spielte Udo Meier-Böhme auf seinem Keyboard.