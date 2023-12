„Voll motiviert - Zukunft mit Perspektive“

Am 19. Oktober war Osman Citir mit seinem Bühnenprogramm bereits zum zweiten Mal zu Gast an der Achtalschule Baienfurt. Osman Citir ist Jugend- und Motivationscoach sowie Buchautor. Er steht seit über 10 Jahren mit seinem Programm auf der Bühne und hat schon mehr als 200.000 Schüler*innen motiviert und begeistert. Er vereint dabei Comedy mit Motivationscoaching.

An der Achtalschule versammelten sich die etwa 125 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 in der Turnhalle und nahmen begeistert und aufmerksam an dem 90-minütigen Bühnenprogramm teil. Osman Citir erzählte dabei beeindruckend und lebendig über seinen eigenen Lebensweg, seine persönlichen Erfahrungen in der Schule sowie bei der Ausbildungsplatzsuche. Selbst persönliche Schicksalsschläge haben Osman Citir nicht dazu bewegt aufzugeben. Sie haben ihn eher bestärkt weiterzumachen und er hat gelernt, für die eigenen Ziele zu kämpfen. „Jetzt erst recht“ war ein Ausruf, den man an diesem Vormittag mehrfach hörte und die Schüler*innen motivierte, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Schüler*innen erlebten an diesem Vormittag ein Wechselbad der Gefühle. Es wurde viel gelacht, nachgedacht und manche waren auch emotional sehr von Themen ergriffen. Die Jugendlichen haben Motivation bekommen, ihre Zukunft und ihre Ziele selbst in die Hand zu nehmen. „Es geht um deine Zukunft und um dein Leben“, war eine wichtige Botschaft von Citir.

Im Anschluss nahmen alle Schüler*innen an einem Workshop teil, in dem die Thematik weiter vertieft und aufkommende Fragen beantwortet wurden. Citir hat den Schüler*innen verraten, wie sie in der Schule und im weiteren Leben erfolgreich werden und sie zu guter Mitarbeit im Unterricht motiviert. Es ist wichtig, mutig zu sein und auch einmal Neues auszuprobieren, denn dann kann man laut Citir auch erfolgreich sein. Erfolg verspricht auch das Buch von Osman Citir, das während der Veranstaltung auch an einige Schüler*innen verteilt wurde. Am Ende der Veranstaltung gab es noch die Möglichkeit Autogramme zu bekommen oder ein Selfie mit dem Motivationscoach zu machen, was sehr gerne angenommen wurde.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Schulsozialarbeit der Zieglerschen an der Achtalschule Baienfurt. Herzlichen Dank an die Unterstützung durch den Förderkreis der Achtalschule sowie an Demokratie Leben für die Ermöglichung dieses besonderen Vormittags.