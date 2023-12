Meine Heimat

Volkstrauertag VdK Ortsverband Weingarten

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Eine Abordnung vom Sozialverband VdK OV Weingarten nahm am Volkstrauertag am Ehrenfriedhof in Weingarten teil. Die Ansprach machte die Vorsitzende Karin Maucher.