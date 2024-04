Volksbank Bodensee-Oberschwaben gibt Kindern Chancen

Vergnügliche, denkwürdige und hoffnungsvolle Momente gab es beim Charity-Abend in der Ravensburger Hauptstelle der Volksbank Bodensee-Oberschwaben. Der Einladung „Die Botschafter bitten zu Tisch“ waren gut 100 Personen gefolgt. Durch den unterhaltsamen wie informativen Abend führte Frank Hautumm, Regionalleiter dieser Zeitung und Botschafter der Kinderstiftung Ravensburg. Im Gespräch mit der Geschäftsführerin der Kinderstiftung Petra Honikel wurde allen bewusst, was Kinder in unserer Region nötig brauchen, um gleiche Zukunftschancen zu haben und was die Kinderstiftung anbietet, um Kinderarmut in jeglicher Hinsicht zu mindern. Würdigenden Applaus ernteten die beiden „Comedians“ Uli Boettcher und Flo Angele, beide Teil des Gremiums der Kinderstiftung Ravensburg. Der Floh-Zirkus beispielsweise und der gedankliche Ausflug in die Fake-News der Kindheit kamen sehr gut an. Die Kinderstiftung Ravensburg freut sich sehr, dass die Volksbank Bodensee-Oberschwaben diesen einzigartigen Abend ermöglicht hat und obendrauf 5.000 Euro gespendet hat. Mit diesem Geld und den weiteren Spendenzusagen an diesem Abend wird Kindern in der Region nachhaltig geholfen. Vielen Dank!

