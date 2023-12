Volksbank Bad Saulgau unterstützt 190 Vereine mit Spende

Bei der diesjährigen Spendenveranstaltung der Volksbank Bad Saulgau begrüßte Vorstandsmitglied Klaus Remensperger zahlreiche Vertreter von Vereinen und gemeinnützigen Institutionen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 217.000 Euro Spenden- und Sponsoringgelder in die Region vergeben.

„Dass wir heute hier alle zusammengekommen sind, haben wir natürlich in erster Linie unseren zahlreichen Gewinnsparern zu verdanken, was gibt es für einen schöneren Anlass, als insgesamt 217.000 Euro im Jahr für tolle Projekte vergeben zu dürfen!“, freute sich Remensperger.

Ein Großteil des Spendenbudgets (171.000 Euro) kommt dabei von den Gewinnsparern der Volksbank Bad Saulgau. „Es ist der Bank ein besonderes Anliegen, dass damit verantwortlich umgegangen wird. Für das Jahr 2023 wurde bei der Planung unter anderem das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Fokus gerückt“, so Patrick Remensperger, Regionalleiter für die Region Mengen. So verloste die Volksbank Bad Saulgau beispielsweise 20 Nistkästen mit W-Lan Kamera an die Grundschulen der Region. Traditionell unterstützte die Regionalbank auch in diesem Jahr mit circa 72.000 Euro wieder zahlreiche soziale Projekte. Unter anderem durfte sich der ambulante Dienst der OWB Sigmaringen über ein VR-Mobil freuen.

Eine Herzensangelegenheit war es der Volksbank aber auch die Tafel- und Diakonieläden der Region mit einer Spende in Höhe von 14.000 Euro zu berücksichtigen. Während des gesamten Jahres wurde wieder einmal deutlich, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Ganz nach dem Motto „Viele schaffen mehr,“ konnten 2023 fünf Großprojekte über das Crowdfunding-Portal der Volksbank Bad Saulgau finanziert werden. Marketingleiter Andreas Ostermaier stellte die Projekte im Detail vor. Winfried Klaus von der Bürgergemeinschaft Herbertingen bedankte sich für die große Unterstützung der Volksbank und verkündete stolz, dass der Raum der Begegnung sehr gut angenommen wird. Auch Hans-Georg Eisenlauer vom Förderverein Rot-Weiß-Rad stellte den Anwesenden das Projekt „Trinkbrunnen für Aulendorf“ vor. „Wir sind begeistert von den vielen Projekten, die Sie in Ihren Vereinen und Institutionen verwirklichen“, so das Abschlusswort von Patrick Remensperger, der allen Teilnehmern für ihr ganzjähriges ehrenamtliches Engagement dankte und zum Ausklang zu einem gemeinsamen Imbiss in den weihnachtlichen Innenhof einlud.