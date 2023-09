Volksbank Altshausen ehrt Mitglieder

„50, 60, 65 und 95 Jahre Mitgliedschaft ‐ das ist eine lange Zeit der Verbundenheit“, mit diesen Worten begrüßte Vorstandsmitglied Franz Schmid die zahlreich erschienenen, langjährigen Mitglieder und bedankte sich für die Treue zur Volksbank Altshausen eG.

Eingeladen zum Jubilarsabend hatte die Volksbank Altshausen zu einem feierlichen Festakt in die neuen Räumlichkeiten im „Haus der Impulse“ der Volksbank in Altshausen. Geehrt wurden 20 Mitglieder für 50 Jahre, 2 Mitglieder für 60 Jahre, 1 Mitglied für 65 Jahre sowie die Gemeinde Altshausen für 95 Jahre Verbundenheit und Treue zur Bank. Die Kunden, die bereits seit 40 Jahren der Bank als Mitglied die Treue halten, werden zu weiteren Festabenden im Herbst eingeladen.

Per 31. Dezember 2022 zählt die Volksbank Altshausen 7626 Mitglieder und weist eigenen Angaben zufolge eine stolze Bilanzsumme von 615 Millionen Euro aus, die 73 Mitarbeitenden, darunter sechs Auszubildende, einen sicheren Arbeitsplatz bieten.

Franz Schmid nahm die Gäste auf eine Reise in die Zukunft mit. „Drei Banken, ein Ziel ‐ Heimat stärken“ heißt die Devise für den angestrebten Zusammenschluss der Volksbank Altshausen mit dem schon bisher starken Partner Volksbank Bad Saulgau eG gemeinsam mit der VR Bank Riedlingen-Federsee eG. Die neue regional ausgerichtete Bank mit einem Bilanzvolumen von dann über drei Milliarden Euro wird den Namen VR Bank Donau-Oberschwaben eG führen. Diese soll bereits zum 1. Januar 2024 juristisch auf den Weg gebracht werden. Im Laufe des kommenden Jahres werden dann in Versammlungen der Vertreter oder im Falle von Altshausen der Mitglieder die entscheidenden Beschlüsse rückwirkend gefasst, so die Planung. Bis Herbst 2024 sollen die technischen Voraussetzungen für die Verschmelzung mit den neu gebildeten Einheiten vollzogen sein.

Im Verlauf des weiteren Abends verzauberte der Künstler Mirakuli (Gerhard Dutschke) die Gäste auf spannende und unterhaltsame Weise. Mit seinen Tricks brachte er das Publikum mächtig ins Staunen. Nach dem vorzüglichen Essen, der faszinierenden Tischzauberei, einer Führung durch die neuen Räumlichkeiten und zahlreichen Gesprächen ließen die Jubilare ihren Abend entspannt ausklingen.