Vogter Gewerbeverein spendet 2000-Euro

Der alte Vogter Maibaumständer am Le-Mayet-Platz ist in die Jahre gekommen. Daher ist eine Neuanschaffung notwendig geworden, um auch zukünftig ein sicheres Stellen und einen sicheren Stand für den Mai- und Narrenbaum zu gewährleisten. Dazu hat die Vogter Funkenzunft als „Maibaumbetreiber“ ein Crowdfunding organisiert und um Spenden gebeten. Der Vogter Handels- und Gewerbeverein (HGiV) wollte das Projekt unbedingt unterstützen, ist doch der Maibaum auch ein Symbol für das ortsansässige Handwerk und den Handel. Daher fasste der Vorstand des HGiV den Beschluß, sich mit einer Spende über 2000,- Euro aus der Vereinskasse an dem Bauvorhaben zu beteiligen. In Form eines Spendenschecks wurde der Betrag von den Vorständen Marc Euperle und Thanos Isaakidis-Maucher an den Vorstand der Funkenzunft Florian Heine übergeben. Damit auch weiterhin Brauchtum und Tradition in Vogt sicht- und erlebbar bleiben .

