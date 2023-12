Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf der L 324 Höhe Schachenmühle ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer war in Richtung Vogt unterwegs, als er in einer Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit dem Skoda eines 29-jährigen Entgegenkommenden sowie mit dem Seat einer dem Skoda folgenden 20-Jährigen zusammenstieß. Sowohl der 29-Jährige als auch die 20-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Abschleppdienst kümmerte sich um die drei Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und über 20 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt.