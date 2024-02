Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall zwischen Vogt und Heißen

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr auf der L 325. Die 55-jährige Fahrerin eines Citroën war laut Polizeibericht auf der Strecke von Vogt in Richtung Heißen unterwegs und ordnete sich auf Höhe Stockäcker zunächst irrtümlicherweise zum Linksabbiegen ein. Nachdem ihr Weg sie eigentlich nach rechts führen sollte und sie von einer Mitfahrerin auf den Umstand aufmerksam gemacht wurde, zog sie nach rechts und übersah dabei den VW Passat eines 41-Jährigen, der in diesem Moment rechts an ihr vorbeifuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden sowohl der 41-Jährige als auch dessen 62-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.