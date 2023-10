Der Windpark im Altdorfer Wald bei Vogt wird weniger als die bisher im Raum stehenden 39 Windräder umfassen. Das hat Frank Sauvigny, einer der beiden Geschäftsführer des geplanten Windparks, am Mittwochabend bei einer Gemeinderatssitzung in Vogt gesagt. Grund hierfür sind aktualisierte Vorgaben vom Regionalverband. Dieser hat Teilflächen, die bisher als Standort für Windräder möglich waren, aus dieser Planung wieder herausgenommen.

„Ein paar Randflächen fallen weg“, sagt Frank Sauvigny. Das heißt: Die Gesamtfläche, die für den Windpark zur Verfügung steht, wird etwas kleiner. Da die Windräder einen bestimmten Abstand zueinander haben müssen, passen nun nicht mehr maximal 39 Windräder auf die ausgewiesene Fläche, sondern etwas weniger.

Wie viele Windräder gebaut werden, steht noch nicht fest

Wie viele Anlagen genau gebaut werden, steht noch nicht fest, betont Frank Sauvigny. Auch die 39 Windräder, von denen bislang die Rede war, seien noch keine fixe Planung gewesen, sondern lediglich die maximal mögliche Anzahl auf der Fläche. Der Windpark befindet sich noch in den Anfängen des Planungsstadiums. Das konkrete Genehmigungsverfahren für die einzelnen Windräder ist noch nicht gestartet, und bevor dieses beginnen kann, müssen noch verschiedene Untersuchungen zu Themen wie Natur- und Wasserschutz stattfinden. Deshalb würden auch noch keine konkreten Standorte für Windräder feststehen, erklärt Frank Sauvigny.

Aus diesen Gründen fallen Teilflächen weg

Nadine Kießling, stellvertretende Direktorin des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, erklärt auf SZ-Anfrage, warum ein Teil der Flächen im Altdorfer Wald nun doch nicht für den Bau von Windkraftanlagen in Frage kommt: Auf einer Teilfläche sei der Artenschutz von Vogel- und Fledermausarten maßgebend, auf einer anderen Teilfläche der Naturschutz. Eine dritte Teilfläche habe zu wenig Abstand zur nächsten Siedlung, eine vierte liege zu nah am vorgesehenen Kiesabbaugebiet, was in Bezug auf die Standsicherheit von Windrädern zu unsicher sei.

Diese Karte zeigt das Vorranggebiet Windkraft, das der Regionalverband im Altdorfer Wald bei Vogt ausgewiesen hat. (Foto: Regionalverband )

Der Windpark im Altdorfer Wald bei Vogt soll der größte in ganz Baden-Württemberg werden. Planer des Windparks sind die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm und die iTerra Energy. Auch an anderen Orten in der Region ist der Ausbau von Windkraftanlagen vorgesehen.

38 Vorranggebiete für Windenergieanlagen

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, der für die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und den Bodenseekreis zuständig ist, hat im Entwurf für den Regionalplan Erneuerbare Energien 38 Vorranggebiete für Windenergieanlagen auf einer Fläche von 7570 Hektar und fünf optionale Gebiete auf 1060 Hektar detailliert ausgewiesen. In einer Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch in Kressbronn wurden die Flächen erstmals vorgestellt. Zu jedem Gebiet gibt es eine Karte samt Beschreibung. Die Karten können online eingesehen werden unter www.rvbo-energie.de.

Am jetzt vorgelegten Entwurf sind noch Änderungen möglich, am 8. Dezember soll er von der Regionalversammlung verabschiedet werden. Im Januar sollen öffentliche Informationsveranstaltungen in den drei Landkreisen stattfinden, für die der Regionalverband zuständig ist. So ist am 17. Januar eine Veranstaltung in Weingarten vorgesehen.