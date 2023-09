Vogts Handballer lassen den Heimsieg liegen

Das erste Saisonspiel des HCL Vogt nach dem Abstieg in die Handball-Bezirksklasse ist mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Trotz einer 17:12-Führung in der zweiten Halbzeit mussten sich die Vogter am Ende gegen den TSV Blaustein II mit einem Unentschieden (22:22) zufrieden geben.

Nach der Partie war den Gesichtern der HCL-Spieler anzusehen, dass sie enttäuscht waren. „Es fühlte sich wie eine Niederlage an“, teilte auch Trainer Ivan Culjak mit. „Es waren Chancen für mehr als 30 Tore da.“ Seine Mannschaft könne es besser, das wüssten alle. „Zehn Tore in der zweiten Halbzeit sind aber nicht ausreichend für einen Sieg“, meinte der HCL-Trainer.

Ein verwunderter Trainer

Für die HCL-Handballer stand nach dem knappen Abstieg aus der Bezirksliga ein Neustart auf dem Programm. Mit einem sehr breiten und vollen Kader gingen die Vogter vor heimischer Kulisse ins erste Saisonspiel. Der Start gelang den Vogtern: Schnell stand es 3:0, nach zwölf Minuten 7:2. Doch das Blatt wendete sich recht schnell. Vogt ließ nun mehrere Chancen liegen, zudem verteidigte der Gastgeber laut Culjak vor allem auf den Außenpositionen zu nachlässig. Die Blausteiner wurden oft zum Wurf eingeladen ‐ was die Gäste zu nutzen wussten. Mit einem 8:3-Lauf kamen sie in der 24. Minute zum 10:10. Zur Pause führte der HCL zwar wieder mit 12:10, doch zufrieden waren die Vogter in der Kabine nicht.

Die Ansprache von Trainer Culjak schien dann Wirkung zu zeigen. Seine Mannschaft setzte sich auf 17:12 ab, doch richtig rund lief es beim HCL weiter nicht. Dazu schlichen sich dann Unsicherheiten ein, die Fehlerzahl bei den Vogtern stieg wieder. Blaustein kämpfte sich auf 19:19 heran, der HCL konterte noch einmal mit der 22:20-Führung (58.). Doch in den letzten zweieinhalb Minuten trafen die Vogter nicht mehr, eine Sekunde vor Schluss glich Blausteins Paul Müller mit einem Siebenmeter aus. Culjak wunderte sich ein bisschen, dass seine durchaus erfahrene Mannschaft die Führung in den Schlusssekunden aus der Hand gegeben hatte. „Die Mannschaft hat nicht das geliefert, was sie kann“, meinte der Trainer. In drei Wochen geht es bei der TSG Ehingen weiter.

HCL: S. Khater; Mayer, Feldhofen, Burghart, Schäle (3), Fischinger, Pilz (2), Kernbach (3), Steinhauser, S. Buemann, L. Buemann (1), Geiger, Culjak (12/2), M. Khater.