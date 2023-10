Seit rund 20 Jahren ist das Gebiet Damoos nördlich von Vogt im Winter ein Anziehungspunkt für Menschen aus der ganzen Region: Der Sportclub Vogt spurt dort, wenn genügend Schnee liegt, Loipen. Jetzt will der Verein das Gebiet zum Ganzjahresstandort für Bewegungsfreudige ausbauen ‐ geplant sind zum Beispiel Nordic-Walking-Routen, ein Fitnessparcours und ein Waldlehrpfad. Noch fehlen allerdings Geldquellen.

Unter dem Titel „Sport-Activ-Park“ haben die Vereinsmitglieder einige Ideen entwickelt. So sollen zwei Nordic-Walking-Routen ausgeschildert werden, eine mit 2,5 Kilometern und eine mit 5 Kilometern, die genau ausgemessen sind und so auch für Trainingszwecke genutzt werden können. Zudem ist eine Fitness-Station geplant, die im Freien steht und für alle kostenfrei zugänglich ist. Dort können Kraft- und Stabilisationsübungen absolviert werden.

Der Wald soll eine Rolle spielen

Und auch für Naturliebhaber und Kinder soll es Angebote geben: So würden die Initiatoren gerne zusammen mit dem zuständigen Förster einen Waldlehrpfad anlegen. Zudem könnte ein Steg durch den Vogter Bannwald führen und den Besuchern die unberührte Wildnis nahebringen. Es soll ein gemeinsames Projekt der Gemeinde, aller Abteilungen des SC Vogt und weiterer Verein werden, erklären Andreas Sonntag und Jörn Schlieder vom Sportclub.

Eine wichtige Frage für den SC Vogt ist, was mit dem alten Hof passiert, der am Langlaufstadion in Damoos steht. In dem Gebäude lagert der Verein Geräte und Material für die Wintersaison. Der Hof verfällt allerdings zunehmend. (Foto: Katrin Neef )

Sie hätten das Vorhaben bereits im Gemeinderat vorgestellt, berichten die beiden. Die Resonanz sei positiv gewesen. Eine finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde sei aber wegen der angespannten Haushaltslage schwierig. „Wir vom Verein haben die Planungen vorbereitet und können auch bei der Umsetzung einiges an Eigenleistung einbringen“, sagt Jörn Schlieder. Die Vereinsmitglieder könnten aber nicht das ganze Projekt alleine stemmen.

Verein hätte gerne ein neues Gebäude

Deshalb sucht man nun nach Sponsoren und Fördermitteln. Bei einigen Förderprojekten habe man das Vorhaben bereits eingereicht und auch Zusagen bekommen, sagt Andreas Sonntag. Doch noch sei die Finanzierung nicht gesichert.

Eine wichtige Frage für den Verein ist außerdem, was mit dem alten Hof passiert, der am Langlaufstadion in Damoos steht. In dem Gebäude lagert der Verein Geräte und Material für die Wintersaison, wie zum Beispiel Pfosten zum Abstecken der Langlaufstrecke. Auch der Motorschlitten, mit dem die Loipe gespurt werden kann, wird dort untergestellt.

Der Hof ist inzwischen aber unbewohnt und verfällt. Eine weitere Nutzung durch den Verein sei allein aus Sicherheitsgründen schwierig, sagt Andreas Sonntag. Doch für die Geräte und Materialien brauche man auch künftig ein Gebäude. Der Vorschlag des SC Vogt ist deshalb, den Hof abzureißen und an seiner Stelle ein neues Gebäude zu errichten, das als Lager und Garage dienen kann. Der Hof ist inzwischen im Besitz der Gemeinde. Im Rathaus sei aber noch nicht entschieden worden, wie es in dieser Sache weitergehen soll, so Sonntag.

Auch Loipen sollen weiterhin in Vogt gespurt werden

Was den Winterbetrieb angeht, so zeigen sich die Vereinsvertreter optimistisch, dass auch künftig Loipen in Vogt gespurt werden können. „Im vergangenen Winter war zwar nicht viel möglich, weil es kaum Schnee gab“, sagt Andreas Sonntag. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat der SC Vogt zusammen mit dem WSV Isny, der TSG SZ Leutkirch und der SG Niederwangen bereits das Langlaufstadion in Isny mit neuen Beschneiungsanlagen ausgerüstet. „Aber wir haben die Hoffnung, dass es auch in Vogt wieder gute Winter geben wird.“