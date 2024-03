Unbekannte entwenden Motorroller in Vogt

Einen reparaturbedürftigen Motorroller haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus einem Carport im Eicherweg entwendet. Das teilt die Polizei mit. Eine Zeugin fand den Roller am Montagmorgen an einem Teich und verständigte die Polizei.

Beamte des Polizeipostens Vogt konnten den Besitzer ermitteln. Anhand der Spurenlage ist es wahrscheinlich, dass die Unbekannten versucht haben, den Motorroller zu starten. Da dies aufgrund eines Motorschadens nicht gelang, ließen sie ihn an dem Gewässer zurück. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07529/971560 entgegen.