Unbekannte brechen in Imbiss ein

Vogt

Vogt / Lesedauer: 1 min

In einen Imbiss-Anhänger, der in der Wolfegger Straße abgestellt war, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.