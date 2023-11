TSV Lindau verpasst knapp den ersten Auswärtssieg

Bisher ließen die Handballer des TSV Lindau in der Bezirksklasse in allen Auswärtsspielen Punkte liegen. Der Plan beim HCL Vogt am Samstag endlich etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen ist zwar aufgegangen, dennoch war die Auswärtsreise letztlich unbefriedigend. In letzter Sekunde gelang Valentin Kernbach in der Allgäutorhalle der Ausgleichstreffer zum 25:25.

Eine bittere Pille für den TSV, der bis dahin das Spiel dominierte. „Es hätten zwei Punkte sein müssen. Wir haben es verpasst, den Sack zuzumachen, obwohl wir genügend Gelegenheiten dazu hatten“, bedauerte Kapitän Alexander Haller.

Schlechte Entscheidungen verhindern eine deutliche Führung

In einer umkämpften ersten Halbzeit konnte sich Lindau nie wirklich einen Vorsprung erarbeiten. Mit 11:10 ging es in die Kabine. In den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel blieb der HCL weiterhin dran, bis der TSV etwas zulegte und sich zweimal mit vier Toren von Vogt distanzieren konnte. „Wir hatten jedes Mal die Chance auf fünf oder sechs Tore wegzuziehen. Schafften es aber nicht durch schlechte Wurfentscheidungen, technische Fehler oder Stürmerfouls“, erklärte Haller.

In der 56. Minute führte Lindau dann 24:20, bevor das Schicksal seinen Lauf nahm. Der Lindauer Puffer schmolz zunächst auf 25:24. Das Ende beschrieb der Lindauer Kapitän dann so: „Wir waren fünf Sekunden vor Ende im Ballbesitz, bis eine Schiedsrichterentscheidung gegen uns kam und Vogt alleine vor unserem Tor stand.“ Diese Chance ließ sich der HCL nicht nehmen. Den ersten Auswärtspunkt dieser Spielzeit bezeichneten die Lindauer nach dem Spiel als „verlorenen Punkt“.

Jetzt gibt es zwei Wochen Pause

Sein Debüt feierte am Samstag Simon Stausberg im Rückraum als Neuzugang im Lindauer Kader. Er ist aus Nordrhein-Westfalen beruflich nach Lindau gezogen und hat inzwischen auch die notwendige Spielberechtigung. Nach wie vor musste der TSV am Samstag ohne den verletzten Julian Gauger auskommen, was sich laut Haller auch „bemerkbar machte“. Die Langzeitverletzten Felix Rutschke und Ludwig Plieninger fehlten erneut, dagegen waren Justus Klemens, Norbert Knechtel, Robert Broszio und im Tor Jens Ellermann wieder fit.

Zwei Wochen Spielpause stehen jetzt für die Inselstädter bis zum Derby am 25. November in der Sporthalle im Sportzentrum Langenargen gegen die HSG Langenargen-Tettnang um 20 Uhr an.

Bei den Damen lief es am Samstag zeitgleich im Heimspiel gegen die Reserve des SV Bad Buchau gar nicht rund. Mit 21:24 (11:14) kassierten sie ihre dritte Niederlage in der Kreisliga Bodensee-Donau.

TSV Lindau