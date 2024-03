Vogt

Seniorin wird Opfer von Betrügern

Vogt / Lesedauer: 1 min

Der Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ ist am vergangenen Mittwoch eine 72-Jährige zum Opfer gefallen. Die Frau erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Besitztümer der Frau und derer Familienangehörigen in Gefahr seien.